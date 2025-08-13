Read more

BREAKING: Inflation in Spain Matches Market Expectations

8:04 AM 13 August 2025

CPI in Spain – Final Data for July (y/y):

  • Actual: 2.7%

  • Forecast: 2.7%

  • Previous: 2.3%

CPI in Spain – Final Data for July (m/m):

  • Actual: -0.1%

  • Forecast: -0.1%

  • Previous: 0.7%

Harmonised CPI in Spain – Final Data for July (y/y):

  • Actual: 2.7%

  • Forecast: 2.7%

  • Previous: 2.3%

Harmonised CPI in Spain – Final Data for July (m/m):

  • Actual: -0.3%

  • Forecast: -0.4%

  • Previous: 0.7%

 

Source: xStation5

Share:
Back

Market News

14.08.2025
09:01

BREAKING: Norwegian key policy rate with no surprise

Norwegian Key Policy Rate: 4.25% (Forecast 4.25%, Previous 4.25%)

 07:36

Swiss PPI lower than expected, Swedish CPI with no surprise

Swiss PPI in July came in YoY: -0.9% (Previous -0.7%) MoM: -0.2% (Previous -0.1%)​ Swedish CPI YoY for July: 0.8% (Forecast 0.8%, Previous 0.8%) MoM:...

 07:03

BREAKING: Stronger than expected UK macro data 📈GBPUSD reacts

UK GDP QoQ Prelim: 0.3% (Forecast 0.1%, Previous 0.7%) UK GDP Estimate MoM: 0.4% (Forecast 0.2%, Previous -0.1%) UK GDP YoY Prelim: 1.2%...
More news

Join over 1 700 000 XTB Group Clients from around the world

Start trading Download the app Download the app
The financial instruments we offer, especially CFDs, can be highly risky. Fractional Shares (FS) is an acquired from XTB fiduciary right to fractional parts of stocks and ETFs. FS are not a separate financial instrument. The limited corporate rights are associated with FS.
This page was not created for investors residing in Brazil. This brokerage is not authorized by the Comissão de Valores Mobiliários (CVM) or the Brazilian Central Bank (BCB). The content of this page should not be characterized as an investment offer in Brazil or for investors residing in that country.
Losses can exceed deposits