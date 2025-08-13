BREAKING: Inflation in Spain Matches Market Expectations

CPI in Spain – Final Data for July (y/y):
Actual: 2.7%
Forecast: 2.7%
Previous: 2.3%
CPI in Spain – Final Data for July (m/m):
Actual: -0.1%
Forecast: -0.1%
Previous: 0.7%
Harmonised CPI in Spain – Final Data for July (y/y):
Actual: 2.7%
Forecast: 2.7%
Previous: 2.3%
Harmonised CPI in Spain – Final Data for July (m/m):
Actual: -0.3%
Forecast: -0.4%
Previous: 0.7%
Source: xStation5