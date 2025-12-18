BREAKING: NATGAS ticks down afer lower than expected EIA inventory draw

Variación de inventarios de gas natural según la EIA (Bcf):
-
Actual: -167 Bcf
-
Previsión: -176 Bcf
-
Anterior: -177 Bcf
El dato de inventarios de gas fue ligeramente inferior a lo esperado por el mercado, lo que sugiere que la demanda había sido algo sobreestimada.
Los niveles actuales de inventarios para este ciclo están descendiendo hacia el promedio de los últimos cinco años, lo que indica que el exceso de oferta que ha dominado este mercado hasta ahora ha sido prácticamente eliminado.
Source: EIA
