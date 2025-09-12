BREAKING: UK GDP estimate slightly higher, production data weaker than expected

UK Manufacturing Production YoY Actual 0.2% (Previous 0.0%)
UK Manufacturing Production MoM Actual -1.3% (Forecast 0.1%, Previous 0.5%)
Start investing today or test a free demoCreate account Try a demo Download mobile app Download mobile app
UK Industrial Production YoY Actual 0.1% (Forecast 1.1%, Previous 0.2%)
UK Industrial Production MoM Actual -0.9% (Forecast 0%, Previous 0.7%)
UK Goods Trade Balance Actual -22.244B (Forecast -21.9B, Previous -22.16B)
UK GDP Estimate YoY Actual 1.4% (Forecast 1.1%, Previous 1.4%)
UK Services MoM Actual 0.1% (Forecast 0%, Previous 0.3%)
UK GDP Estimate MoM Actual 0% (Forecast 0%, Previous 0.4%)
UK Construction Output MoM Actual 0.2% (Forecast -0.2%, Previous 0.3%)
UK GDP Estimate 3M/3M Actual 0.2% (Forecast 0.2%, Previous 0.3%)
UK Goods Trade Balance Non-EU Actual -10.158B (Previous -10.783B)
German HICP Final YoY Actual 2.1% (Forecast 2.1%, Previous 2.1%)
German CPI Final YoY Actual 2.2% (Forecast 2.2%, Previous 2.2%)
German CPI Final MoM Actual 0.1% (Forecast 0.1%, Previous 0.1%)
German HICP Final MoM Actual 0.1% (Forecast 0.1%, Previous 0.1%)