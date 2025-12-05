BREAKING: US PCE inflation in line with expectations 🔎UoM prelim data slightly higher

US PCE Price Index YoY: 2.8% (Forecast 2.8%, Previous 2.7%)
- US PCE Price Index MoM: 0.3% (Forecast 0.3%, Previous 0.3%)
US Core PCE Price Index YoY: 2.8% (Forecast 2.8%, Previous 2.9%)
- US Core PCE Price Index MoM: 0.2% (Forecast 0.2%, Previous 0.2%)
US Real Personal Consumption MoM: 0.0% (Forecast 0.1%, Previous 0.4%)
- US Consumer Spending MoM: 0.3% (Forecast 0.3%, Previous 0.6%)
- US Personal Income MoM: 0.4% (Forecast 0.3%, Previous 0.4%)
University Michigan Sentiment Prelim (December): 53.3 (Forecast 52, Previous 51.0)
- University Michigan Expectations Prelim: 55 (Forecast 52.7, Previous 51.0)
- University Michigan Condition Prelim: 50.7 (Forecast 52.1, Previous 51.1)
University Michigan 5 Yr Inflation Prelim: 3.2% (Forecast 3.4%, Previous 3.4%)
- University Michigan 1 Yr Inflation Prelim: 4.1% (Forecast 4.5%, Previous 4.5%)
Daily Summary: Wall Street ends the week with a calm gain 🗽 Cryptocurrencies slide
BREAKING: Lower Unemployment in Canada🍁USDCAD sharply declines📉
DE40: Adequate data, Mild growth
BREAKING: Euro-zone GDP slightly above expectations!📈 EURUSD remains stable