3:01 PM · 5 December 2025

BREAKING: US PCE inflation in line with expectations 🔎UoM prelim data slightly higher

US PCE Price Index YoY: 2.8% (Forecast 2.8%, Previous 2.7%)

  • US PCE Price Index MoM: 0.3% (Forecast 0.3%, Previous 0.3%)

US Core PCE Price Index YoY: 2.8% (Forecast 2.8%, Previous 2.9%)

  • US Core PCE Price Index MoM: 0.2% (Forecast 0.2%, Previous 0.2%)

US Real Personal Consumption MoM: 0.0% (Forecast 0.1%, Previous 0.4%)

  • US Consumer Spending MoM: 0.3% (Forecast 0.3%, Previous 0.6%)
  • US Personal Income MoM: 0.4% (Forecast 0.3%, Previous 0.4%)

University Michigan Sentiment Prelim (December): 53.3 (Forecast 52, Previous 51.0)

  • University Michigan Expectations Prelim: 55 (Forecast 52.7, Previous 51.0)
  • University Michigan Condition Prelim: 50.7 (Forecast 52.1, Previous 51.1)

University Michigan 5 Yr Inflation Prelim: 3.2% (Forecast 3.4%, Previous 3.4%)

  • University Michigan 1 Yr Inflation Prelim: 4.1% (Forecast 4.5%, Previous 4.5%)
5 December 2025, 6:56 PM

Daily Summary: Wall Street ends the week with a calm gain 🗽 Cryptocurrencies slide
5 December 2025, 1:32 PM

BREAKING: Lower Unemployment in Canada🍁USDCAD sharply declines📉
5 December 2025, 11:42 AM

DE40: Adequate data, Mild growth
5 December 2025, 10:05 AM

BREAKING: Euro-zone GDP slightly above expectations!📈 EURUSD remains stable

