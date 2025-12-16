Read more
5:53 PM · 16 December 2025

Pfizer shares fall after weak forecasts for 2026 💡

Pfizer
Stocks
PFE.US, Pfizer Inc
18 December 2025, 3:51 PM

Stock of the week - Micron Technology (18.12.2025)
18 December 2025, 11:26 AM

The Global Chip Cold War. How China is Changing the Rules of Technology
17 December 2025, 5:19 PM

Oracle shares fall 6% amid fears of financial troubles 🔎
17 December 2025, 1:11 PM

Lennar dips 4.6% after publishing quarterly earnings💡

