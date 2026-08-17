  
5:55 PM · 17 August 2026

Technical Analysis: Ethereum (17.08.2026)

Ethereum prices, much like Bitcoin, have been consolidating for some time now. Since mid-July, the price has been trading within a very narrow range between the 100-pe...

Log in or create a free account to keep reading

Analyses by award-winning experts

Create account  Web app
Crypto
The financial instruments we offer, especially CFDs, can be highly risky. Fractional Shares (FS) is an acquired from XTB fiduciary right to fractional parts of stocks and ETFs. FS are not a separate financial instrument. The limited corporate rights are associated with FS.
This page was not created for investors residing in Brazil. This brokerage is not authorized by the Comissão de Valores Mobiliários (CVM) or the Brazilian Central Bank (BCB). The content of this page should not be characterized as an investment offer in Brazil or for investors residing in that country.
Losses can exceed deposits