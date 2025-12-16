Read more
2:45 PM · 16 December 2025

US OPEN: Wall Street ticks lower at the open after NFP 💡

US100
Indices
-
-
US2000
Indices
-
-
PayPal
Stocks
PYPL.US, PayPal Holdings Inc
-
-
Ford Motor
Stocks
F.US, Ford Motor Co
-
-
19 December 2025, 7:58 AM

Economic calendar: Retail sales from Canada; UoM data from the US
19 December 2025, 7:05 AM

BREAKING: UK retail sales below expectations; GBPUSD ticks lower
19 December 2025, 6:50 AM

BoJ's Ueda Conference (LIVE)
19 December 2025, 6:37 AM

Morning Wrap (19.12.2025)

Join over 2 000 000 XTB Group Clients from around the world

Start trading Download the app Download the app
The financial instruments we offer, especially CFDs, can be highly risky. Fractional Shares (FS) is an acquired from XTB fiduciary right to fractional parts of stocks and ETFs. FS are not a separate financial instrument. The limited corporate rights are associated with FS.
This page was not created for investors residing in Brazil. This brokerage is not authorized by the Comissão de Valores Mobiliários (CVM) or the Brazilian Central Bank (BCB). The content of this page should not be characterized as an investment offer in Brazil or for investors residing in that country.
Losses can exceed deposits