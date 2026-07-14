  
12:51 PM · 14 July 2026

Wells Fargo and Bank of America shares drop following the release of strong Q2 earnings💰

Wells Fargo and Bank of America kicked off the Q2 26 banking earnings season with sets of figures that, in both cases, significantly exceeded analysts’ expectati...

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