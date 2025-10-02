ADP da Record Negativo

I mercati ignorano completamente i dati pessimi usciti nel pomeriggio e proseguono la loro corsa al rialzo come se nulla fosse, un rialzo che sembra non avere fine dal punto di vista tecnico seppur in presenza di dati fondamentali assolutamente controversi. Ieri i dati del mercato del lavoro di ADP confermano la debolezza dello scenario macro, nel frattempo lo shutdown potrebbe non far uscire i dati relativi ai Nfp e al tasso di disoccupazione di domani. Oggi si attende il report Challenger sui tagli di posti di lavoro.



ADP RECORD NEGATIVO



Il dato di ADP é notoriamente un dato collaterale rispetto a quelli fondamentali, ma un dato estremamente positivo o negativo solitamente comporta un forte impatto dal punto di vista della lettura macroeconomica. Il dato esce a -32k unitá, ben lontano dai +50k preventivati e segna un importante passo verso la negativitá cronica dei dati del mercato del lavoro. Per la seconda volta in pochi mesi vediamo un dato negativo, prima quello di giugno a -31k poi quello di ieri, un calo ravvicinato che abbiamo visto solamente poco prima dello scoppio della pandemia. Inoltre, ad esclusione della pandemia, questo é il dato peggiore dal 2018, a conferma di quanto la situazione sia ben peggiore rispetto a quanto si dicesse giusto qualche mese fa quando si parlava dei dati del mercato del lavoro come i migliori che gli Usa abbiano a disposizione (Powell durante il FOMC del 30 luglio).



OGGI IL REPORT CHALLENGER



Attesi ben 150k tagli di posti di lavoro, questo dato potrebbe portare i tagli per quest'anno a oltre 1 milione in quanto si parte da 892k tagli di posti di lavoro rilevati fino ad ora. La situazione del mercato del lavoro Usa é veramente pessima, cosi come stiamo dicendo da piú di anno, stanno solamente arrivando le conferme. La soglia dei 118k tagli di posti di lavoro é fondamentale per identificare periodi di recessione o di forte rallentamento economico e per oggi il dato é previsto in forte aumento, in linea con quanto abbiamo visto nel corso degli ultimi dati. Ricordiamo inoltre che i tagli di posti di lavoro medi mensili sono praticamente doppi rispetto a quanto visto nel 2023 e nel 2024.



MERCATI NON REATTIVI



I mercati azionari non risultano reagire ai dati, proseguono la loro corsa al rialzo come se nulla fosse e la situazione inizia a risultare paradossale. L'azionario prosegue il rialzo, l'Europa anche sembra tonica nel suo trend rialzista cosí come Bitcoin che si riprende molto bene e si porta a 118k, nel frattempo prosegue la corsa anche dell'oro e dell'argento che rimangono ancora sui loro massimi. A scendere é il petrolio che si riporta sui minimi di agosto, le obbligazioni invece rimangono bloccate sui livelli che oramai vediamo da mesi senza dare segnali direzionali. Per il momento la dinamica tecnica parla di rialzo, non ci sono segni di cedimento, la situazione attuale potrebbe proseguire fino alla formazione di pattern tecnici validi che fino ad ora sono stati tutti invalidati a favore di un trend di lungo spaventosamente rialzista.









