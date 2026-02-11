US OPEN: i salari esorbitanti segnalano un percorso più lento verso i tagli dei tassi?

Report sui Payroll da Record

Il rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP) ha mostrato un incremento di 130.000 posti di lavoro, quasi il doppio rispetto al consenso di mercato. È importante notare che le aspettative erano molto divergenti: mentre pochi prevedevano un dato superiore a 100.000, diverse istituzioni avevano in realtà ipotizzato una contrazione dell’occupazione. Sebbene gennaio sia tradizionalmente un mese volatile e soggetto a vari aggiustamenti tecnici, questo report suggerisce un mercato del lavoro ancora sostanzialmente solido, nonostante recenti dati più deboli in altri ambiti. Inoltre, il tasso di disoccupazione, derivato da un’indagine separata sulle famiglie, è sceso inaspettatamente al 4,3%.

Questi dati positivi stanno rimodellando le aspettative sul prossimo intervento della Fed. I mercati monetari ora prezzano il primo taglio dei tassi per luglio, anche se a giugno la Fed sarà guidata da Kevin Warsh, percepito teoricamente come favorevole a tassi più bassi.

US500 si avvicina ai massimi storici

Le azioni hanno ripreso oggi la traiettoria rialzista dopo una breve pausa nella sessione precedente. L’avanzata è principalmente guidata dal rinnovato ottimismo sulle società tecnologiche a grande capitalizzazione. L’S&P 500 (US500) sta testando la soglia dei 7.000 punti, ignorando in gran parte la ridotta probabilità di tagli immediati dei tassi a favore di una prospettiva più positiva per la crescita economica USA.

Una chiusura giornaliera sopra il livello di 7.000 punti aprirebbe probabilmente la strada a nuovi massimi storici, soprattutto in vista della pubblicazione dei risultati di Nvidia tra due settimane. Al contrario, un mancato mantenimento di questo livello potrebbe innescare un ritracciamento verso il 23,6% di Fibonacci dell’ultima onda ribassista.

Corporate Highlights

l sentiment è diventato positivo per i giganti tecnologici statunitensi dopo la piccola correzione di ieri. Nvidia guida il rally, guadagnando oltre l’1%, seguita da solidi rialzi per Amazon, Microsoft e Meta (tutte in rialzo di circa 0,5–0,6%). Apple e Tesla registrano guadagni più modesti.