US OPEN: i salari esorbitanti segnalano un percorso più lento verso i tagli dei tassi?

- Un report sul mercato del lavoro statunitense di gennaio sorprendentemente solido ha ridimensionato in modo significativo le aspettative di un taglio dei tassi a giugno da parte della Federal Reserve.
- I futures sugli indici hanno esteso i guadagni dopo la pubblicazione dei NFP, mentre gli investitori puntano sulla continua resilienza dell’economia USA.
- I titoli tecnologici guidano un deciso recupero nelle prime fasi di contrattazione.
Report sui Payroll da Record
Il rapporto sui Non-Farm Payrolls (NFP) ha mostrato un incremento di 130.000 posti di lavoro, quasi il doppio rispetto al consenso di mercato. È importante notare che le aspettative erano molto divergenti: mentre pochi prevedevano un dato superiore a 100.000, diverse istituzioni avevano in realtà ipotizzato una contrazione dell’occupazione. Sebbene gennaio sia tradizionalmente un mese volatile e soggetto a vari aggiustamenti tecnici, questo report suggerisce un mercato del lavoro ancora sostanzialmente solido, nonostante recenti dati più deboli in altri ambiti. Inoltre, il tasso di disoccupazione, derivato da un’indagine separata sulle famiglie, è sceso inaspettatamente al 4,3%.
Questi dati positivi stanno rimodellando le aspettative sul prossimo intervento della Fed. I mercati monetari ora prezzano il primo taglio dei tassi per luglio, anche se a giugno la Fed sarà guidata da Kevin Warsh, percepito teoricamente come favorevole a tassi più bassi.
US500 si avvicina ai massimi storici
Le azioni hanno ripreso oggi la traiettoria rialzista dopo una breve pausa nella sessione precedente. L’avanzata è principalmente guidata dal rinnovato ottimismo sulle società tecnologiche a grande capitalizzazione. L’S&P 500 (US500) sta testando la soglia dei 7.000 punti, ignorando in gran parte la ridotta probabilità di tagli immediati dei tassi a favore di una prospettiva più positiva per la crescita economica USA.
Una chiusura giornaliera sopra il livello di 7.000 punti aprirebbe probabilmente la strada a nuovi massimi storici, soprattutto in vista della pubblicazione dei risultati di Nvidia tra due settimane. Al contrario, un mancato mantenimento di questo livello potrebbe innescare un ritracciamento verso il 23,6% di Fibonacci dell’ultima onda ribassista.
Corporate Highlights
l sentiment è diventato positivo per i giganti tecnologici statunitensi dopo la piccola correzione di ieri. Nvidia guida il rally, guadagnando oltre l’1%, seguita da solidi rialzi per Amazon, Microsoft e Meta (tutte in rialzo di circa 0,5–0,6%). Apple e Tesla registrano guadagni più modesti.
T-Mobile US (TMUS.US): Le azioni sono calate di oltre il 5% all’apertura dopo risultati del quarto trimestre inferiori alle attese per l’incremento netto degli abbonati. Sebbene la società abbia annunciato un nuovo servizio di traduzione live in 50 lingue, la notizia ha messo pressione sulle azioni di Duolingo (DUOL.US).
Moderna (MRNA.US): Le azioni sono crollate di quasi il 10% dopo che i regolatori statunitensi hanno rifiutato di esaminare il suo nuovo vaccino antinfluenzale a mRNA, un duro colpo per gli sforzi dell’azienda di diversificare le entrate oltre il franchise Covid-19.
Gilead Sciences (GILD.US): Il titolo ha perso oltre l’1% poiché i risultati finanziari e le previsioni per il 2026 non hanno soddisfatto le aspettative di Wall Street.
Kraft Heinz (KHC.US): Le azioni sono scese di oltre il 6% dopo che l’azienda ha annunciato lo stop al piano molto atteso di scissione in due entità separate. Il management ha anche comunicato un programma di investimenti da 600 milioni di dollari volto ad accelerare la crescita dei ricavi.
Ford (F.US): Il costruttore automobilistico ha registrato guadagni marginali nonostante una performance del quarto trimestre 2025 deludente. I ricavi di 45,89 miliardi di dollari hanno superato le attese, ma rappresentano un calo del 4,8% su base annua. Il sentiment resta contenuto a causa delle perdite continue.
