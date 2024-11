Anteprima degli utili del quarto trimestre 2024 di Apple (AAPL): focus sull'integrazione dell'intelligenza artificiale e sul mercato cinese

Mentre Apple si prepara a comunicare i risultati del quarto trimestre fiscale dopo la chiusura del mercato il 31 ottobre 2024, l'attenzione è puntata sulle performance del colosso tecnologico in un contesto di dinamiche di mercato e transizioni tecnologiche in evoluzione. Con scambi vicini ai massimi storici e un guadagno del 19% da inizio anno, Apple si avvicina a questo rapporto trimestrale con un notevole slancio, sebbene gli analisti mantengano un cauto ottimismo sui risultati del trimestre. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Stime sugli utili Per il quarto trimestre fiscale, gli analisti prevedono che Apple registri un fatturato di 94,58 miliardi di dollari, con un aumento del 5,7% su base annua, il più forte tasso di crescita annuale della società negli ultimi due anni. Gli utili per azione sono stimati a 1,48 dollari, segnando un lieve aumento dell'1% rispetto all'anno precedente. Queste previsioni riflettono sia le opportunità sia le sfide che Apple affronta nei suoi mercati chiave, in particolare in Cina. Stime sugli utili. Fonte: Bloomberg La stima di consenso per gli utili per azione (EPS) si attesta a 1,598 dollari (GAAP), mostrando una modesta crescita dello 0,22% rispetto al periodo precedente. Questo valore si colloca tra le diverse proiezioni degli analisti che abbiamo visto, con alcuni che prevedono 1,48 dollari (stima LSEG) e altri che stimano 1,60 dollari (consenso TradingView). L'azienda ha dimostrato storicamente una forte capacità di esecuzione, superando le stime EPS in 7 degli ultimi 8 trimestri, suggerendo il potenziale per un'altra sorpresa positiva. Volatilità implicita dopo gli utili. Fonte: Bloomberg Metriche di redditività: Utile netto (rettificato): previsto a 24,323 miliardi di dollari, con un incremento dello 0,18%

previsto a 24,323 miliardi di dollari, con un incremento dello 0,18% Utile operativo: previsto a 29,961 miliardi di dollari, con una leggera diminuzione dello -0,02%

previsto a 29,961 miliardi di dollari, con una leggera diminuzione dello -0,02% EBITDA: previsto a 32,127 miliardi di dollari, con una diminuzione del -2,11% Guardando avanti, gli analisti prevedono una continua crescita con: Q1 2025 (Dic '24): EPS di 2,399 dollari

EPS di 2,399 dollari Q2 2025 (Mar '25): EPS di 1,713 dollari

EPS di 1,713 dollari Q3 2025 (Giu '25): EPS di 1,571 dollari Il mercato sta scontando una reazione significativa agli utili, con un movimento implicito di un giorno del 4,09% dopo il rapporto. Questo è particolarmente significativo data la tendenza storica di Apple a sorprendere al rialzo, con una sorpresa media sugli utili del 7,23% negli ultimi trimestri. Futuro dell'iPhone Il segmento dell'iPhone rimane cruciale per il successo di Apple, e i dati recenti suggeriscono segnali misti. Le vendite iniziali dell'iPhone 16 in Cina hanno mostrato risultati promettenti, con un aumento del 20% nelle prime tre settimane rispetto al suo predecessore. In particolare, i consumatori si stanno orientando verso modelli di fascia alta, con le versioni Pro e Pro Max che hanno registrato un aumento delle vendite del 44% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Tuttavia, le notizie di potenziali tagli agli ordini di circa 10 milioni di unità nel periodo Q4 '24 - Q2 '25, che colpiscono principalmente i modelli di fascia bassa, hanno sollevato alcune preoccupazioni tra gli investitori. Cosa altro osservare? L'integrazione dell'intelligenza artificiale nell'ecosistema di Apple è emersa come un'area chiave di interesse per gli investitori. L'azienda ha recentemente lanciato iOS 18.1, che presenta Apple Intelligence basata sull'IA, introducendo strumenti di scrittura avanzati, capacità di editing fotografico e una gestione migliorata delle notifiche. Sebbene queste funzionalità siano attualmente disponibili sui modelli di iPhone più recenti, la tempistica del loro lancio in Cina rimane incerta, anche se la disponibilità nell'Unione Europea è confermata per aprile 2025. Il segmento dei servizi di Apple continua a essere un punto luminoso nel portafoglio dell'azienda, contribuendo tra il 25% e il 30% del fatturato totale e mantenendo la sua posizione come divisione più redditizia. Gli analisti si aspettano che il fatturato dei servizi cresca del 13% su base annua, leggermente al di sotto della crescita del 14% del trimestre precedente, ma comunque mantenendo un'impressionante espansione a doppia cifra. Questo segmento, che include App Store, Apple Pay, Apple TV+, Apple Music, Apple Arcade e iCloud, è diventato sempre più importante per la storia di crescita e i margini di profitto di Apple. Anche altre categorie di prodotto mostrano promettenti risultati, con le entrate dall'iPad previste in crescita del 10% su base annua, dopo un robusto aumento del 24% nel trimestre precedente, trainato dal lancio di nuovi modelli. I risultati del trimestre attuale rifletteranno parzialmente l'impatto dei recenti lanci di prodotto, inclusi gli AirPods Max. Guardando avanti, gli investitori saranno particolarmente concentrati sui commenti della direzione riguardo a diverse aree chiave: la strategia di distribuzione più ampia per Apple Intelligence e le funzionalità di IA, i piani per il visore Vision Pro a fronte di notizie di produzione ridotta, le strategie per affrontare il competitivo mercato cinese e la sostenibilità della crescita dei servizi. Inoltre, qualsiasi indicazione prospettica riguardo al ciclo dell'iPhone 16 sarà cruciale per il sentiment di mercato. Grafico (intervallo giornaliero) Il prezzo attualmente è scambiato appena sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% e tra le SMA a 30 e 50 giorni. Per i rialzisti, mantenere sopra il livello di Fibonacci del 23,6% e la SMA a 50 giorni sarà essenziale per mantenere il momentum. Se questo supporto fallisce, i ribassisti potrebbero spingere per un nuovo test della SMA a 100 giorni. L'RSI indica una tendenza ribassista, mostrando una divergenza con massimi e minimi più bassi, mentre il MACD sta gradualmente girando al ribasso, suggerendo un potenziale momentum negativo. Fonte: xStation

