Apple perde quasi il 2% dopo la conferenza WWDC 2025 📉

Con l’inizio della Worldwide Developer Conference 2025 (l’evento annuale di Apple), si registra un calo delle azioni del produttore dell’iPhone. Le comunicazioni dell’azienda finora non mostrano l’innovazione sufficiente che gli investitori si aspettavano. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le azioni Apple sono scese di quasi il 2% dopo l’inizio della conferenza WWDC 2025, avvicinandosi al limite inferiore della fase di consolidamento iniziata all’inizio di giugno, fissato a 200 dollari. Fonte: xStation. Tra le novità annunciate, Apple ha presentato, tra le altre cose, un nuovo aggiornamento software, introducendo la versione 26 su tutti i dispositivi. Nell’ambito del nuovo aggiornamento, l’azienda introduce Liquid Glass, il più grande cambiamento visivo dell’interfaccia da iOS 7. Il nuovo design punta a essere più intuitivo e moderno. La società annuncia inoltre significativi progressi nelle capacità di traduzione. Il servizio sarà disponibile sia nei messaggi sia nelle conversazioni in tempo reale, inclusa l’aggiunta di sottotitoli di traduzione simultanea durante le chiamate telefoniche. I nuovi aggiornamenti sono pensati anche per facilitare il controllo delle notifiche da parte degli utenti, mentre l’uso di elementi di intelligenza artificiale aiuterà nella scrittura sui dispositivi e nella ricerca di informazioni chiave relative agli elementi visualizzati sullo schermo. Sebbene le novità indichino una serie di miglioramenti per aumentare il comfort d’uso del nuovo software, la conferenza manca dei cambiamenti rivoluzionari attesi. Inoltre, le valutazioni dell’azienda sono appesantite da un report UBS che segnala il numero più basso di persone intenzionate a comprare un nuovo iPhone nei prossimi 12 mesi degli ultimi 5 anni. Apple ha sempre più bisogno di dimostrare a investitori e consumatori di riuscire a tenere il passo con i cambiamenti del mercato degli smartphone e di adattarsi alle nuove preferenze dei consumatori.

