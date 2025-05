Arista Networks in calo del 6% sulla partnership Nvidia Spectrum-X con Meta Platform 📉

Arista Networks (ANET.US) ha visto il proprio titolo scendere di oltre il 6% ieri, in seguito a notizie secondo cui Google Cloud e Meta—uno dei principali clienti di Arista—starebbero optando per gli switch Ethernet Spectrum-X di NVIDIA. Sebbene questa notizia evidenzi la rapida evoluzione del mercato del networking per l’AI, non rappresenta necessariamente una minaccia duratura per la posizione di Arista. NVIDIA sta guadagnando terreno nel settore del networking, con vendite annuali della linea Spectrum-X che raggiungono circa 8 miliardi di dollari, e una partnership con Cisco attraverso la piattaforma SiliconOne.

Nexthop AI, una nuova startup fondata dall’ex CFO di Arista, è entrata nel mercato degli switch, aggiungendo ulteriore concorrenza.

Nonostante ciò, Arista ha quasi raddoppiato la propria quota di mercato negli switch Ethernet back-end per l’AI, passando dal 6% all’11% nel 2024, secondo i dati di Dell’Oro.

Complessivamente, NVIDIA e Cisco potrebbero generare circa 2,4 miliardi di dollari in vendite legate agli switch entro il 2025, contro i 7,5–8 miliardi stimati per Arista, per la quale gli switch rappresentano il core business.

L’adozione degli switch NVIDIA da parte di Meta potrebbe indicare che la domanda di infrastrutture Ethernet per l’AI supera attualmente la capacità di fornitura di Arista—anche se le sue soluzioni restano tecnicamente superiori. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile NVIDIA potrebbe trarre vantaggio dal cross-selling, offrendo Spectrum-X insieme ai contratti per le GPU per accelerarne l’adozione. Tuttavia, Arista è un’azienda specializzata esclusivamente nel networking, con un know-how consolidato e solide basi accademiche—un’area in cui NVIDIA è ancora in fase di sviluppo. Nel frattempo, Cisco, partner di NVIDIA nel segmento Ethernet, affronta propri limiti in termini di scalabilità e prestazioni nelle implementazioni AI più avanzate. In questa fase, la domanda insoddisfatta—più che la concorrenza diretta—sembra essere il principale motore del mercato del networking nei data center. In questo contesto, la diversificazione dei fornitori da parte dei Big Tech appare naturale, e Arista mantiene comunque un ruolo di primo piano nonostante le sorprese di mercato legate alla strategia d’acquisto di Meta. Arista ha registrato una crescita dei ricavi di quasi il 4% su base trimestrale e del 27% su base annua nel primo trimestre del 2025. I risultati della seconda metà dell’anno potrebbero essere ancora più solidi, specialmente se le prossime discussioni sui dazi allevieranno le preoccupazioni del mercato. Grafico (ANET.US, intervallo H1)

Il titolo mostra segnali di ipervenduto, con RSI sotto quota 20, ed è sceso sotto il livello di ritracciamento di Fibonacci al 38,2% del trend ribassista di febbraio. Tuttavia, ha recuperato quasi il 35% dai minimi di aprile, e il calo attuale potrebbe riflettere un'accelerazione delle prese di profitto piuttosto che un cambiamento strutturale. ANET shares dipped below EMA200 (the red line) at $92 per share, signalling potential for trend reversal. The $90 zone will be significant resistance for shares price. Today, ANET shares are losing almost 1% in US premarket trading. Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.