Attesa per il PIl Usa di Atlanta

Settimana del Tasso di Disoccupazione Si sta per avviare una settimana molto delicata e cruciale per i dati macro degli Usa, stiamo parlando dei dati del mercato del lavoro e delle stime del GDP Now della Fed di Atlanta, un dato che ha sconvolto in senso negativo nella giornata di venerdí quando abbiamo assistito al suo netto e brusco calo del -1,5%. Abbiamo assistito venerdí anche alle chiusure del mese di febbraio, un mese che di fatto chiude in modo controverso per alcuni mercati azionari mentre altri risultano ancora saldamente con un trend di fondo positivo. Sul Forex é in via di conferma un cambio di rotta per il dollaro che sembra essere sulla via del deprezzamento di lungo periodo mentre sul fronte delle materie prime l'oro e il petrolio sembrano pronti a prendere la direzione ribassista su base mensile.



IL DATO DEL PIL USA A -1,5%. IL GDP NOW DELLA FED DI ATLANTA



La Fed di Atlanta aggiorna spesso il dato rispetto alle stime del Pil con uno strumento chiamato GdpNow, ossia la stima del Pil rilasciata con frequenza alta in base all'uscita dei dati macro principali e l'ultimo dato risulta alquanto preoccupante in quanto si é passati in un solo giorno dal 2,3% al -1,5%. Il prossimo aggiornamento é previsto per oggi e il successivo per il 6 marzo, il giorno prima del tasso di disoccupazione Usa. Conferme ulteriori di questo dato andrebbero a confermare la pessima situazione dell'economia americana che si trova di fatto di fronte ad una situazione del mercato del lavoro alquanto delicata, come anticipato nel nostro outlook 2025 dove si parlava del mercato del lavoro come vero e proprio market mover per quest'anno. Iniziano ad arrivare i primi veri segnali di un indebolimento importante dell'economia Usa che la scorsa settimana ha visto di fatto un indebolimento del Pil al 2,3% poi il ribasso leggero del Pce dal 2,6% al 2,5%. Al momento questo dato da solo ci fornisce un campanello di allarme, dovrá essere confermato dai prossimi dati.



TASSO DI DISOCCUPAZIONE E MERCATO DEL LAVORO



Questa settimana sará la volta del tasso di disoccupazione e dei Nfp, dati che risultano ovviamente fondamentali per la lettura dello stato di salute dell'economia Usa. Al momento la disoccupazione é stimata stabile al 4% mentre i NFP in leggero calo. Questi dati dovranno prima passare la prova dei dati ADP, il report Challenger e il dato sulle richieste iniziali e continue di sussidi di disoccupazione che al momento risultano come il dato piú indicativo dello stato di salute del mercato del lavoro. Proprio le richieste iniziali di sussidi sono previste in fortissimo aumento, dovrebbero infatti passare da 242k a 340k, l'aumento teorico piú alto dal post-pandemia. Questo dato é da tenere sotto stretta osservazione in quanto potrebbe effettivamente fornirci una misura di quanto sia in salute il mercato del lavoro. Attenzione anche al report Challenger in quanto un suo ulteriore peggioramento potrebbe confermare l'indebolimento strutturale degli Usa



ATTESA PER BCE



Questa settimana avremo anche la BCE che secondo le stime potrebbe tagliare i tassi di uno 0,25% e portare il tasso dal 2,9% al 2,65% restringendo cosí il gap tra inflazione e tassi. La situazione dell'Europa a livello economico é anch'essa oggetto di osservazione in quanto vediamo un indebolimento del settore dei servizi che dovrá essere confermato nei prossimi dati. Per il momento prosegue la politica dei tagli dei tassi verso il target del 2% di inflazione, il tutto in piena regola con le leggi macroeconomiche fondamentali.



MERCATI AZIONARI CONTROVERSI



