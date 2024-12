Aumento record del prezzo del cacao: i Babbo Natale al cioccolato diventeranno un lusso?

Forti aumenti dei prezzi del cacao nella prima metà di quest'anno hanno suscitato timori che il cioccolato possa diventare un bene di lusso nel prossimo futuro. Per anni, i prezzi si sono mantenuti intorno ai 2.500-3.000 dollari per tonnellata, ma entro la fine del 2023 il cacao aveva raggiunto i 4.000 dollari. Tuttavia, questo non è stato la fine del rialzo dei prezzi; il prezzo è raddoppiato poco prima di Pasqua 2024, e poi è quasi triplicato entro la fine di aprile. Sebbene la situazione si sia calmata per un po' con l'inizio della nuova stagione di raccolta, sono riemerse incertezze riguardo alla produzione futura. I nuovi record sono solo una tappa verso ulteriori aumenti? I Babbi Natale di cioccolato diventeranno un articolo di lusso in futuro?

Una stagione di perdite

La stagione di raccolto 2023/2024 ha portato al più grande deficit della storia a causa di un forte calo della produzione nei paesi dell'Africa occidentale. In Ghana, la produzione è diminuita di quasi il 50%, mentre in Costa d'Avorio il calo ha raggiunto il 30%. Sebbene la domanda di cacao nel 2024 fosse inferiore rispetto all'anno precedente, la grande disparità tra domanda e produzione ha portato a un forte aumento dei prezzi delle materie prime. Dall'inizio dell'anno, i prezzi sono quasi triplicati, creando incertezze riguardo al mantenimento della forte domanda di cioccolato.

Grafico: Il deficit nella stagione 2023/2024 è stato il più grande della storia. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

L'incertezza sul futuro si è manifestata in una totale capitolazione degli investitori nel mercato dei futures. Le preoccupazioni riguardo l'offerta e gli alti costi di mantenimento hanno portato a un significativo calo della liquidità del mercato. Il numero di posizioni aperte è sceso ai minimi livelli degli ultimi 10 anni a novembre, mentre le scorte in borsa (utilizzate da commercianti e produttori di cioccolato) sono scese ai minimi di 20 anni. Sembra che, data l'attuale preoccupazione, le scorte potrebbero scendere rapidamente ai minimi storici.

Grafico: Il numero di posizioni aperte sui futures del cacao è sceso ai livelli più bassi degli ultimi 10 anni. Ciò significa che la liquidità in questo mercato è estremamente bassa, il che favorisce ampi movimenti dei prezzi. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Sebbene le scorte in borsa e le scorte generali siano abbastanza diverse, vale la pena menzionare che tutte le scorte di fave di cacao rispetto al consumo sono scese al 27%. In passato, le scorte rappresentavano fino al 40-50% del consumo annuo. Ulteriori problemi di produzione potrebbero significare che, senza miglioramenti nei prossimi 2-3 anni, il cacao diventerà una merce scarsa.

Grafico: Le scorte in borsa sono scese ai livelli più bassi degli ultimi 20 anni. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

Una Stagione di Incertezze

Dopo la disastrosa stagione 2023/24, le aspettative erano che la produzione in Costa d'Avorio e Ghana tornasse alla normalità. I paesi dell'Africa occidentale rappresentano quasi il 75% della produzione globale di cacao, quindi i problemi in questa regione esercitano una forte pressione sul mercato globale del cacao e del cioccolato. La raccolta nella stagione principale, che va dal 1° ottobre a marzo, è andata molto bene, con le consegne ai porti della Costa d'Avorio anche superiori del 30% rispetto a un anno fa. Di conseguenza, l'inizio del quarto trimestre ha portato a un significativo calo dei prezzi. I commercianti e i produttori hanno trattenuto gli acquisti, aspettandosi ulteriori cali dei prezzi. Tuttavia, si è scoperto che il miglioramento era solo temporaneo.

Alcune zone della Costa d'Avorio sono state colpite da forti piogge, con conseguente evacuazione di molte fattorie, alcune delle quali sono state distrutte o hanno visto gli alberi attaccati da malattie. Una grande parte dei semi arrivati nei porti nazionali nelle ultime settimane era ammuffita, quindi anche se inizialmente approvati per la consegna, non raggiungeranno i mercati europei o americani. Molte delle consegne rimanenti non soddisfacevano i criteri di qualità. Il numero di semi per 100 grammi ha iniziato a superare i 100, mentre solo i lotti contenenti da 80 a 100 semi per 100 grammi sono classificati per la consegna.

In altre regioni della Costa d'Avorio e del Ghana, si osservano temperature molto alte e siccità, il che prefigura un futuro incerto per la stagione della raccolta secondaria, che inizia ad aprile. I trasformatori hanno utilizzato la maggior parte delle loro scorte e ora si trovano di fronte alla decisione se aspettare ulteriormente per ottenere prezzi più bassi o ricostituire ora le scorte a prezzi record. L'ingresso di quegli investitori che volevano aspettare la fine dei prezzi elevati potrebbe significare che non ci fermeremo attorno ai 12.000 punti. D'altra parte, il mercato dei futures prevede che i prezzi saranno più bassi in futuro. D'altro canto, esattamente le stesse previsioni furono fatte un anno fa, e i prezzi finali al mercato sono significativamente più alti rispetto ai prezzi dei contratti attuali quotati un anno fa. L'ingresso di numerosi attori nel mercato potrebbe significare che i prezzi non si fermeranno a testare i recenti massimi storici, ma supereranno almeno i 12.000 dollari per tonnellata, raggiungendo livelli significativamente più alti.

I Babbi Natale di Cioccolato Diventeranno Più Cari?

La Germania è uno dei maggiori produttori di Babbi Natale di cioccolato al mondo. Solo nel 2022 sono stati prodotti quasi 170 milioni di unità. La stragrande maggioranza viene venduta all'interno del paese, poiché è un regalo molto comune durante la festa di San Nicola o a Natale. D'altra parte, ben il 30-40% dei Babbi Natale di cioccolato sono destinati all'esportazione. Tuttavia, il consumo di cioccolato stesso potrebbe diminuire, considerando i continui aumenti dei prezzi. Lo scorso anno sono stati prodotti "solo" 167 milioni di Babbi Natale, mentre quest'anno si stima che saranno messi sul mercato 164 milioni di Babbi Natale. Pertanto, il mercato si sta lentamente riducendo.

Naturalmente, l'aumento dei prezzi del cioccolato non dipende solo dal prezzo del cacao, ma anche dall'aumento dei prezzi di altri prodotti come latte e zucchero. Non dobbiamo dimenticare anche i costi di produzione, trasporto e vendita. Tuttavia, i prezzi del cacao peseranno sempre di più sull'aumento dei prezzi del cioccolato. I produttori in Europa già nel terzo trimestre non hanno mostrato la stessa voglia di acquistare come nei trimestri precedenti, poiché attualmente devono contrattare a prezzi elevati. Tuttavia, data la mancanza di fave di cacao nei magazzini, dovranno iniziare ad acquistare a prezzi elevati. Secondo il CFO di uno dei maggiori produttori mondiali di cioccolato, Mondelez, proprietario di marchi come Milka, Oreo e Toblerone, l'incertezza riguardo al futuro dei prezzi del cacao è molto alta. Secondo Luca Zaramelli, l'azienda sta aspettando prezzi più bassi, anche se deve prepararsi anche a un ulteriore aumento dei prezzi.

Significa che il cioccolato standard diventerà più caro? Non necessariamente. Esiste anche una pratica abbastanza comune tra i produttori sotto forma di "shrinkflation". Il prezzo del prodotto stesso non cambia, ma il suo peso viene ridotto o vengono utilizzati meno materie prime. Sebbene il cacao sembri difficile da sostituire, la prospettiva di profitti aziendali significativamente ridotti sembra inaccettabile, motivo per cui si stanno già testando l'uso di altri semi per sostituire principalmente il burro di cacao. Inoltre, la proporzione di zucchero nei prodotti potrebbe aumentare rispetto al cacao. Alla fine, i prodotti stessi potrebbero non diventare più costosi, anche se sicuramente non sarà lo stesso cioccolato di alta qualità che possiamo ancora gustare ora. D'altra parte, un aumento dei prezzi adeguatamente comunicato potrebbe anche essere utilizzato dai produttori per giustificare gli aumenti dei prezzi. Pertanto, non si può escludere che i Babbi Natale di cioccolato l'anno prossimo possano essere meno ricchi di cacao, ma almeno più costosi.

Grafico: Il prezzo del cacao è salito al livello più alto della storia, superando i livelli di aprile di quest'anno. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB