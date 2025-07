Azioni bancarie statunitensi in calo nonostante i solidi report sugli utili 📉JP Morgan perde l'1%

Le azioni delle banche statunitensi hanno inaugurato oggi la stagione degli utili a Wall Street, scambiando in calo nonostante tutte le istituzioni abbiano presentato risultati molto solidi, con utili per azione (EPS) significativamente superiori alle aspettative. Anche i ricavi hanno superato le previsioni di Wall Street. Tuttavia, il mercato prezza una serie di tagli dei tassi di interesse nel 2026, e possibilmente un primo taglio già entro quest’anno, spingendo gli investitori a reagire con una certa cautela ai dati attuali. Essi li vedono difficili da sostenere nel medio termine in caso di riduzione dei tassi, che diminuirebbe la redditività dei finanziatori. Per ora, i forti risultati delle banche suggeriscono una presa di profitto nelle ore di pre-mercato. Utili trimestrali JPMorgan (JPM.US) Q2 2025

Non solo JPMorgan ha presentato un report solido, ma anche le sue previsioni significativamente superiori per il reddito netto da interessi non sono riuscite a far salire le azioni della più grande banca statunitense. Prima dell’apertura del mercato USA, il titolo è in calo di circa l’1%, anche se la reazione finale del mercato sarà più chiara con l’inizio della sessione. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Utili per azione (EPS): $5,24 vs stima $4,47

Ricavi rettificati: $45,68 mld vs stima $44,05 mld

Accantonamenti per perdite su crediti: $2,85 mld vs stima $3,22 mld

Rendimento del capitale (ROE): 18% vs stima 15,1%

LiquiditĂ e disponibilitĂ presso banche: $23,76 mld vs stima $22,07 mld

Rapporto CET1 standardizzato: 15% vs stima 15,4%

Reddito netto da interessi gestito: $23,31 mld vs stima $23,59 mld

Depositi totali: $2,56 trilioni vs stima $2,5 trilioni

Prestiti: $1,41 trilioni vs stima $1,36 trilioni

Rettifiche nette per crediti inesigibili: $2,41 mld vs stima $2,46 mld

Ricavi da vendita e trading di azioni: $3,25 mld vs stima $3,2 mld

Ricavi da investment banking: $2,68 mld vs stima $2,16 mld

Ricavi da vendita e trading FICC (reddito fisso, valute, materie prime): $5,69 mld vs stima $5,22 mld

Previsione del reddito netto da interessi per l’intero anno fiscale: circa $95,5 mld (precedente previsione circa $94,5 mld) Fonte: xStation5 Wells Fargo (WFC.US) utili Q2 2025 Utile per azione (EPS): $1,60 vs stima $1,41

Ricavi: $20,82 mld vs stima $20,75 mld

Reddito netto da interessi: $11,71 mld vs stima $11,83 mld

AttivitĂ non performanti (NPA): $7,96 mld vs stima $8,68 mld

Spese non legate agli interessi: $13,38 mld vs stima $13,4 mld

Accantonamenti per perdite su crediti: $1,01 mld vs stima $1,16 mld

Depositi medi totali: $1,33 trilioni vs stima $1,35 trilioni

Commissioni da investment banking: $696 mln vs stima $703,1 mln

Previsione reddito netto da interessi per l’anno fiscale: circa $47,7 mld vs stima $47,92 mld Citigroup (C.US) utili Q2 2025 Utile per azione (EPS): $1,96 vs stima $1,60

Ricavi: $21,67 mld vs stima $21 mld

Previsione ricavi rettificati per l’anno fiscale: circa $84 mld (precedente previsione: $83,1–84,1 mld)

Ricavi da vendita e trading FICC (reddito fisso, valute, materie prime): $4,27 mld vs stima $3,92 mld

Ricavi da investment banking: $1,92 mld vs stima $1,65 mld

Ricavi da vendita e trading di azioni: $1,61 mld vs stima $1,55 mld

Reddito netto da interessi: $15,18 mld vs stima $14,05 mld

