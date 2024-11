Barkin ha sottolineato l'approccio della Fed dipendente dai dati; USDIDX estende i guadagni dello 0,50% 💵

Abbiamo appena ricevuto i dettagli delle dichiarazioni di due rappresentanti del FOMC - Thomas Barkin della Richmond Fed e il governatore Christopher Waller. Più tardi oggi, anche Kashkari di Minneapolis e Harker di Philadelphia rilasceranno interviste. Il presidente della Richmond Fed, Thomas Barkin, ha sottolineato la disponibilità della Fed ad adattare la politica economica in base ai segnali economici, evidenziando il recente taglio dei tassi d'interesse al 4,50%-4,75% e concentrandosi sui potenziali rischi per l'inflazione o l'occupazione. Nel frattempo, il governatore della Fed, Christopher Waller, non ha commentato la politica monetaria della Fed né l'economia degli Stati Uniti. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Thomas Barkin (Presidente della Richmond Fed): La Fed è pronta ad adattare la politica economica in base ai segnali economici, mentre l'inflazione si avvicina al 2% e il mercato del lavoro rimane resiliente.

Il recente taglio dei tassi a 4,50%-4,75% segna un passo verso una politica meno restrittiva.

La risposta futura della Fed dipenderà dal sentiment delle imprese, dalla domanda dei consumatori e dalle condizioni economiche generali.

Aree di interesse: potenziali rischi per l'inflazione o cali dell'occupazione.

Il mercato stima una probabilità del 65% di un taglio dei tassi a dicembre. Christopher Waller (Governatore della Fed) - nessun commento su economia e politica monetaria: Ha sostenuto l'innovazione nel settore privato nei sistemi di pagamento, minimizzando l'intervento del governo.

La Fed supporta l'innovazione del settore privato attraverso infrastrutture operative come il sistema FedNow.

Ha sottolineato che l'intervento del governo nei pagamenti dovrebbe affrontare inefficienze di mercato evidenti.

Ha espresso scetticismo riguardo alla necessità di un dollaro digitale della Fed (CBDC), citando la mancanza di una giustificazione convincente. USDIDX (D1) L'indice del dollaro continua oggi il cosiddetto "Trump Trade" iniziato ancor prima delle elezioni. L'indice del dollaro guadagna lo 0,50%, raggiungendo i 105,9000 punti, il livello più alto da aprile di quest'anno. È interessante notare che, a quel tempo, i tassi di interesse erano 75 punti base più alti di quanto non siano ora, e la Fed si trova ancora nel mezzo di un ciclo di allentamento monetario. Come evidente, la significativa vittoria del Partito Repubblicano nelle elezioni statunitensi ha avuto un impatto sostanziale sul mercato Forex, anche se teoricamente il cambiamento di potere avverrà solo a gennaio dell'anno prossimo e finora non sono state intraprese azioni concrete. Da un punto di vista di analisi tecnica, l'USDIDX si sta avvicinando al livello importante di 106 punti, che negli ultimi due anni di consolidamento è stato testato solo brevemente.  Fonte: xStation 5

