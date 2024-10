Bce taglia i tassi e i Mercati puntano i massimi

Bce passa al taglio dei tassi e i mercati salgono in modo molto forte dopo l'apertura del cash Usa. Un taglio dei tassi atteso ma con delle particolaritá che riguardano i singoli tassi di interesse, dei tagli non convenzionali che fanno riflettere sul futuro andamento della politica monetaria della Bce. Al momento i mercati salgono andando ad aggredire i propri massimi settimanali dopo la scorsa settimana che ha visto dei ribassi molto consistenti.



I TAGLI DELLA BCE



Come fatto notare dalla stessa BCE nel suo sito, la banca ha tagliato i tassi di uno 0,25%, ma di fatto il taglio reale é stato molto piú consistente. Ad essere tagliato di uno 0,25% é stato il tasso sui depositi dal 3,75% al 3,5%, ma il tasso di rifinanziamento marginale e il tasso di rifinanziamento principale, ossia quello di riferimento, sono stati tagliati in modo piú consistente. Il tasso di rifinanziamento principale é passato dal 4,25% al 3,65%, un taglio di oltre mezzo punto, mentre il tasso marginale passa dal 4,5% al 3,9%, anch'esso un taglio dello 0,6%. Strana la comunicazione della Bce che riferisce ufficialmente un taglio dello 0,25%, ma si tratta del tasso sui depositi, un tasso che passa in secondo piano rispetto a quello di rifinanziamento principale. In ogni caso la Bce sottolinea come l'economia europea stia rallentando e che allo stesso ci si aspetta un recupero dell'economia nel corso della fine dell'anno. Allo stesso tempo annuncia che l'inflazione rimarrá alta, o meglio, al di sopra del 2% seppur il sentiero della stessa sembra essere segnato palesemente al ribasso. Una conferenza stampa anche enigmatica in quanto, alla domanda sull'economia tedesca in rallentamento, la stessa Lagarde ha risposto dicendo che le stime di rallentamento della Germania sono state incluse nelle proiezioni economiche della Bce.



MERCATI ESTREMAMENTE RIALZISTI



A nulla é servito il ribasso strutturatosi sui mercati nel corso della mattinata, in quanto nel pomeriggio abbiamo visto un fortissimo movimento rialzista nello stile della giornata di ieri, dove i mercati hanno prima visto un forte ribasso per poi vedere un rialzo ancor piú consistente. Un movimento che suona del tutto anomalo considerando la dinamica settimanale ribassista strutturatasi la scorsa settimana, il tutto accompagnato da fortissimi acquisti sui titoli tech, primo su tutti Nvidia che in pochi giorni ha visto la sua capitalizzazione aumentare di circa il 20%, parliamo di quasi 500 miliardi di dollari di aumento di capitalizzazione in pochi giorni. I mercati sono allo stesso tempo molto volatili e altamente direzionali, una condizione di mercato molto simile a quella vista nel 2022 dove si alternavano fasi rialziste molto forti e fasi ribassiste altrettanto importanti. Vedremo domani la chiusura della settimana su che livelli porterá i mercati. EurUsd poco mosso dopo la Bce, situazione sostanzialmente invariata.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.