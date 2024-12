Dow Jones da Record (Negativo) Situazione singolare per i mercati che attendono solamente la decisione "scontata" della Fed di domani. Al momento Bitcoin raggiunge nuovi massimi superando di slancio i 107000 mentre il Dow Jones segna un record negativo per l'anno. I mercati azionari si presentano negativi per la chiusura di serata dopo i forti rialzi del Nasdaq visti nella giornata di ieri. Europa mista e scostante con un Cac40 positivo, il Dax che scende giusto di uno 0,35% mentre Ftse Mib e Ibex scendono di oltre il -1%. In questo frangente sul Forex si rimane ancora con EurUsd a ridosso di 1,05, osservato speciale per la fine dell'anno



ANOMALIA STATISTICA SU DOW JONES



Ben 9 giornate consecutive di ribasso, questo il record negativo del Dow Jones che durante l'anno non ha mai conseguito una striscia negativa cosí continua su base daily. Una vera e propria eccezione con un trend continuo, lento e altamente direzionale, una situazione tecnica che potrebbe vedere dei capovolgimenti importanti proprio nelle prossime ore quando la Fed deciderá in merito ai tassi nella giornata di domani. La decisione sui tassi sembra alquanto scontata ma di fatto ancora é tutto in fase di sviluppo. Altra anomalia tecnica sarebbe quella di vedere una chiusura settimanale negativa di Dow Jones che farebbe la terza settimana consecutiva, anche in questo caso una situazione mai presentatasi nel corso del 2024. Attenzione ai movimenti degli indici americani in quanto la sorpresa é dietro l'angolo e la Fed potrebbe essere decisiva.



BITCOIN DA RECORD



Record di BItcoin che raggiunge e supera i 107k con slancio, senza molte esitazioni. I target di movimento ottenuti per proiezione sono stati raggiunti, pertanto ci troviamo ora nella terra di nessuno dal punto di vista tecnico. Solamente metodi altamente discrezionali come Elliott, Gann o Fibonacci possono proiettare ulteriori target rialzisti ma al momento la situazione tecnica dei movimenti di prezzo sembra potersi esaurire. Attenzione, il trend é ancora fortemente rialzista e non ci sono segni di cedimento neanche sui timeframe brevi. Il tutto é ancora in fase di sviluppo, nulla sta cambiando per il momento.



