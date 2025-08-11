Bitcoin sale e si avvicina ai suoi massimi storici

Bitcoin inizia la giornata con forti rialzi, vicino a un nuovo massimo storico Il Bitcoin ha iniziato la giornata con importanti aumenti di prezzo, avvicinando la più grande criptovaluta al mondo a un nuovo massimo storico.

Questi ultimi guadagni verso livelli record sono sostenuti da continui acquisti da parte di aziende che stanno aumentando le proprie riserve in Bitcoin, dalla crescita degli ETF spot negli Stati Uniti e da un cambiamento di sentiment a seguito delle nuove tariffe statunitensi sulle importazioni di lingotti d’oro. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Le aziende aumentano le loro riserve in Bitcoin I rialzi sono in parte dovuti al crescente interesse per le criptovalute da parte dei grandi investitori.

Le cosiddette digital asset treasury companies (veicoli quotati dedicati all’accumulo di criptovalute) hanno accumulato, ad oggi, una riserva in Bitcoin pari a 113 miliardi di dollari, secondo i dati di Coingecko.

Il principale esempio di questo modello è Microstrategy, che detiene 628.791 bitcoin in riserva, pari a circa il 3% dell’offerta totale di Bitcoin. Donald Trump continua a spingere il prezzo del Bitcoin Diversi fattori hanno alimentato l’ultima corsa rialzista, tra cui un ordine esecutivo firmato giovedì dal presidente Donald Trump che apre i piani pensionistici 401(k) degli americani alle criptovalute.

Si tratta di un passo significativo per gli asset digitali: secondo l’Investment Company Institute, i piani 401(k) detenevano 8,9 trilioni di dollari in asset a settembre dello scorso anno, e una parte consistente di tali fondi potrebbe iniziare a essere investita in criptovalute. Inoltre, con l’oro alle prese con colli di bottiglia nell’offerta e rischi politici legati alle recenti tariffe presidenziali, il Bitcoin sta guadagnando terreno tra gli investitori come riserva di valore senza confini e priva di dazi. Infine, la pressione del presidente sulla Fed per un taglio aggressivo dei tassi d’interesse nei prossimi mesi rappresenta un ulteriore motivo per il rialzo del Bitcoin, poiché una simile mossa favorirebbe gli asset rischiosi grazie all’aumento della domanda da parte degli investitori. Il posizionamento su Bitcoin ed Ether risulta fortemente concentrato sulle scadenze di settembre e dicembre, in linea con la tempistica attesa per i tagli dei tassi e con la continua adozione da parte del sistema finanziario tradizionale. Fonte: Xstation 5

