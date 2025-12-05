DE40: Dati adeguati, Crescita lieve

La sessione europea di fine settimana si sta svolgendo con un clima positivo. La maggior parte degli indici del vecchio continente registra rialzi moderati. A guidare oggi è il DAX tedesco, con i contratti DE40 in aumento di oltre lo 0,6%. Gli altri indici dell’Europa occidentale limitano i guadagni a circa lo 0,4%.

Una serie di dati macroeconomici positivi consente agli investitori europei di scontare una traiettoria di crescita più favorevole per l’area. Dati macroeconomici:

Oggi è stata pubblicata la lettura del PIL dell’Eurozona. Il tasso di crescita annuale è rimasto stabile all’1,4%. La crescita trimestrale è accelerata allo 0,3% rispetto alle attese dello 0,2%.

Gli ordini alle fabbriche tedesche stanno aumentando in modo significativo, dell’1,5% contro le aspettative dello 0,3%. Il miglioramento è evidente anche su base annuale.

In Francia, il deficit commerciale si sta riducendo e la produzione industriale è cresciuta dello 0,2% rispetto alla contrazione attesa dello 0,2%.

Verso la fine della sessione europea, gli investitori assisteranno alla pubblicazione dei dati sull’inflazione PCE degli Stati Uniti. Si tratta di una delle misure più importanti per la FED, e qualsiasi sorpresa potrebbe influenzare in modo significativo il percorso previsto di allentamento della politica monetaria da parte dell’FOMC. DE40 (D1) Fonte: xStation5

Il prezzo sul grafico prosegue il suo trend rialzista, con i compratori che sono riusciti a superare un’altra zona di resistenza, il livello FIBO 50, dirigendosi verso il FIBO 38,2, dove passa anche una linea di tendenza ribassista. Il superamento di questo livello potrebbe aprire la strada a un test dei recenti massimi.

La perdita di slancio da parte dei compratori agli attuali livelli potrebbe però innescare una correzione verso l’area del FIBO 78,6. Gli investitori devono monitorare attentamente le medie mobili EMA50 ed EMA100 e l’indicatore RSI in aumento. Company News: Alstom (ALO.FR) – L’azienda ferroviaria francese ha ricevuto una raccomandazione positiva da una banca d’investimento. Il titolo è in rialzo di oltre il 2%.

– L’azienda ferroviaria francese ha ricevuto una raccomandazione positiva da una banca d’investimento. Il titolo è in rialzo di oltre il 2%. Renk (R3NK.DE) – Il produttore tedesco di sistemi di trasmissione, specializzato in veicoli militari, ha ricevuto una raccomandazione positiva da una banca d’investimento. Il titolo guadagna oltre il 3%.

– Il produttore tedesco di sistemi di trasmissione, specializzato in veicoli militari, ha ricevuto una raccomandazione positiva da una banca d’investimento. Il titolo guadagna oltre il 3%. Hensoldt (HAG.DE) – L’azienda tedesca della difesa perde oltre il 2%, a causa delle preoccupazioni di investitori e analisti riguardo agli indicatori di valutazione della società.

– L’azienda tedesca della difesa perde oltre il 2%, a causa delle preoccupazioni di investitori e analisti riguardo agli indicatori di valutazione della società. UCB (UCB.DE) – La società biotecnologica ha pubblicato previsioni di crescita dell’EBITDA superiori al 30%, e il titolo sale di oltre il 5%.

– La società biotecnologica ha pubblicato previsioni di crescita dell’EBITDA superiori al 30%, e il titolo sale di oltre il 5%. Swiss Re (SREN.CH) – L’assicuratore svizzero perde oltre il 4% dopo aver pubblicato previsioni deludenti per il prossimo anno.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.