Bitcoin stabilisce nuovamente nuovi record 🗽Trump realizzerà il sogno americano di Bitcoin?

Il 2024 è l'anno di Bitcoin, e l’interesse degli investitori per la criptovaluta più grande torna a crescere, accompagnando l’aumento del suo valore. Questa primavera, Bitcoin ha toccato nuovi massimi storici, avvicinandosi ai $74.000. Ora, dopo un'estate di significative flessioni e incertezze, la criptovaluta si avvicina di nuovo a valutazioni record proprio "alla vigilia" delle elezioni presidenziali statunitensi, il cui esito si conoscerà nella notte tra il 5 e il 6 novembre.

La simpatia del mercato delle criptovalute per Donald Trump, che è in vantaggio nei sondaggi per la corsa alla presidenza, sta alimentando il mercato rialzista di quest’anno. Non sorprende, dato che Trump stesso ha espresso l’intenzione di creare una propria blockchain, il "World Liberty Financial" della sua "famiglia imperiale". Di conseguenza, il destino di Bitcoin sembra strettamente legato all’esito delle elezioni statunitensi. Le criptovalute assisteranno a una vera "rivoluzione" in caso di vittoria di Trump? Oppure il mercato ha sovrastimato l’effetto del “Trump Trade”?

Bitcoin è molto sensibile ai cambiamenti nella dinamica valutata dalla probabilità che Donald Trump vinca le elezioni presidenziali statunitensi. A causa dell’aumento delle possibilità di Harris, dalla seconda metà della scorsa settimana il prezzo è sceso da circa $73.500 a $68.000 oggi. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Gli ETF non sono sufficienti?

La prima metà dell’anno per Bitcoin è stata caratterizzata dal debutto e dalle speculazioni sull’impatto degli ETF e dal quarto halving. I fondi negoziati in borsa hanno accumulato BTC in modo costante e hanno venduto relativamente poche riserve, considerando la correzione di quasi il 30% di Bitcoin dai massimi di agosto. La seconda metà dell’anno si è invece sviluppata attorno alle elezioni presidenziali statunitensi. Il mercato tende a semplificare alcune cose e, in questo caso, vede Kamala Harris come un sostenitore della finanza tradizionale, la cui amministrazione democratica non sarà particolarmente interessata a supportare Bitcoin con ulteriori programmi o concessioni per le aziende criptovalutarie.

Tuttavia, questo pessimismo sembra essere una notevole semplificazione. Dopotutto, è stato sotto i Democratici che gli ETF creati da giganti come BlackRock e Fidelity sono stati autorizzati alla negoziazione. Alla fine, non è affatto scontato che Harris e i Democratici siano particolarmente contrari a Bitcoin. Tuttavia, il mercato percepisce i Repubblicani e Trump come il gruppo in grado di sciogliere il pacchetto di vantaggi per Bitcoin e portare un’intera nuova ventata di freschezza nell'industria, "consolidandola" sotto la bandiera americana.

Il lancio degli ETF negli Stati Uniti, avvenuto a gennaio di quest’anno, ha portato a afflussi netti di oltre 23,6 miliardi di dollari in Bitcoin. Si tratta di circa il 15% in più rispetto agli afflussi netti nel “flagship” SPDR ETF sull’S&P 500. Fonte: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

Il “sogno americano” su Bitcoin

Non sorprende che una situazione in cui un (possibile) futuro presidente degli Stati Uniti sarà legato al mercato delle criptovalute attraverso l’obiettivo del proprio interesse faccia piacere ai sostenitori di Bitcoin. Dopotutto, il debutto degli ETF è ormai solo una storia passata, e gli investitori hanno sempre appetito di più. Come si è visto, c’è molto per cui combattere, dato che il programma di sostegno “aggressivo” di Bitcoin prevede che gli Stati Uniti stessi lo acquistino... E non ci sono indicazioni che Trump possa essere contrario a questa idea.

Va detto che l’interesse per il token WLFI, associato a World Liberty Financial e alla famiglia Trump, si è rivelato inferiore (il progetto ha ridotto il proprio obiettivo di finanziamento del 90%, da 300 milioni di dollari pianificati all’inizio a 30 milioni di dollari attuali), ma il semplice fatto che Trump abbia chiaramente identificato la blockchain come un’alternativa al sistema bancario tradizionale e alle istituzioni che hanno cominciato ad abusare del proprio potere mette il mercato BTC in un’atmosfera festosa (riavvolgimento della visione di Satoshi).

Secondo Axios, il mondo ha già utilizzato circa 44 miliardi di dollari per garantire prestiti decentralizzati (De-Fi). Sullo sfondo del settore bancario, si tratta ancora di una somma esigua. Trump sta cercando la sua opportunità di business qui e ha anche espresso il suo sostegno a Bitcoin durante un acceso discorso a giugno, quando ha promesso che durante il suo mandato gli Stati Uniti non avrebbero venduto nessuno degli circa 210.000 BTC in loro possesso (circa l’1% di tutti i BTC). Trump ha anche criticato gli Stati Uniti per aver disinvestito parte delle loro riserve di BTC.

I primi passi seri per supportare Bitcoin sono già stati compiuti. La repubblicana Cynthia Lummis ha presentato un progetto di legge che propone la creazione di una riserva strategica nazionale di Bitcoin, il “Boosting Innovation, Technology and Competitiveness through Optimized Investment Nationwide (BITCOIN) Act.” Avere una riserva di BTC stabilizzerebbe il deficit statunitense, che è già cresciuto fino a quasi 36 trilioni di dollari.

Sotto la nuova legge, gli Stati Uniti mirerebbero ad accumulare il 5% della fornitura totale di Bitcoin prevista, ovvero circa 1 milione di BTC. Gli strumenti che renderebbero possibile questo sono già disponibili sotto forma di ETF. Gli acquisti avverrebbero nell’arco di 5 anni, con un obiettivo di accumulare 200.000 BTC ogni anno. Se aggiungiamo a questo puzzle l’aspetto dell’halving (diminuzione dell’offerta ogni 4 anni) e gli acquisti di mercato attraverso gli ETF, non è difficile intuire che il mercato spera che Trump possa accelerare lo shock dell’offerta a lungo termine.

Fonte: xStation5

Eryk Szmyd, Analista dei Mercati Finanziari presso XTB