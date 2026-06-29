🚩 BlackRock sta vendendo Bitcoin – BTC scende sotto i 60.000 dollari. Cosa succederà ora?

Bitcoin viene scambiato sotto i 60.000 dollari questo lunedì, dopo aver perso quasi il 6% la scorsa settimana. Il calo è stato determinato dal peggioramento del sentiment di mercato e da un evidente ritiro dei capitali istituzionali. Gli ETF spot su Bitcoin quotati negli Stati Uniti hanno registrato deflussi netti per circa 1,8 miliardi di dollari nell'ultima settimana, portando i flussi cumulativi del 2026 in territorio ampiamente negativo. Deflussi particolarmente consistenti hanno interessato IBIT di BlackRock, un fondo finora noto per gli acquisti costanti e la limitata attività di vendita, aumentando ulteriormente la pressione dell'offerta sul mercato. Fino a quando i flussi verso gli ETF non si stabilizzeranno e gli investitori istituzionali non torneranno ad accumulare, una significativa ripresa della domanda di Bitcoin potrebbe rimanere difficile.

Punti chiave

Strategy ha ridotto in modo significativo il ritmo degli acquisti di Bitcoin, acquistando solo circa 3.600 BTC nel mese di giugno . Il rallentamento da parte di uno dei maggiori detentori societari di Bitcoin potrebbe riflettere un atteggiamento più prudente da parte degli investitori istituzionali.

ha ridotto in modo significativo il ritmo degli acquisti di Bitcoin, acquistando solo circa . Il rallentamento da parte di uno dei maggiori detentori societari di Bitcoin potrebbe riflettere un atteggiamento più prudente da parte degli investitori istituzionali. La riduzione del rischio continua anche nel mercato dei derivati. L' open interest sui futures di Bitcoin è diminuito di circa il 2,7% , con la stragrande maggioranza delle posizioni liquidate costituita da posizioni long, segnale che l'eccessivo ottimismo rialzista sta venendo gradualmente smantellato.

sui futures di Bitcoin è diminuito di circa il , con la stragrande maggioranza delle posizioni liquidate costituita da posizioni long, segnale che l'eccessivo ottimismo rialzista sta venendo gradualmente smantellato. Il Crypto Fear & Greed Index è sceso a 17 , entrando pienamente nella zona di "Paura Estrema" (Extreme Fear) . Storicamente, valori così bassi hanno spesso coinciso con periodi di forte avversione al rischio, anche se non hanno sempre segnato il minimo definitivo del mercato.

è sceso a , entrando pienamente nella zona di . Storicamente, valori così bassi hanno spesso coinciso con periodi di forte avversione al rischio, anche se non hanno sempre segnato il minimo definitivo del mercato. Gli indicatori on-chain continuano a fornire segnali contrastanti. I grandi investitori ("whale") hanno aumentato gli acquisti durante il recente ribasso, mentre alcuni detentori di lungo periodo hanno iniziato a realizzare perdite.

continuano a fornire segnali contrastanti. I grandi investitori ("whale") hanno aumentato gli acquisti durante il recente ribasso, mentre alcuni detentori di lungo periodo hanno iniziato a realizzare perdite. Bitcoin continua a essere fortemente influenzato dal contesto macroeconomico. Un dollaro statunitense più forte e le aspettative di tassi d'interesse destinati a rimanere elevati continuano a penalizzare la domanda di attività più rischiose.

e le aspettative di continuano a penalizzare la domanda di attività più rischiose. Dal punto di vista tecnico, 60.000 dollari rappresentano il principale livello di supporto. Un recupero stabile sopra questa soglia potrebbe migliorare il sentiment di breve periodo, mentre il successivo supporto rilevante si trova intorno ai 58.000 dollari.

La domanda resta l'elemento mancante

I capitali diffusi non sono ancora tornati sul mercato. La caratteristica più evidente dell'attuale contesto è il contrasto tra un accumulo selettivo e l'assenza di un interesse generalizzato all'acquisto. Sebbene alcuni investitori, in particolare negli Stati Uniti, abbiano iniziato ad acquistare durante il ribasso ("buy the dip"), gli investitori istituzionali rimangono cauti e i detentori di breve periodo continuano a creare un'importante area di offerta tra 67.000 e 71.000 dollari.

Finché Bitcoin non riuscirà a riconquistare questa fascia di prezzo, qualsiasi rialzo sarà probabilmente interpretato come un semplice rimbalzo tecnico, piuttosto che come l'inizio di una vera inversione di tendenza.

Anche il mercato delle opzioni presenta un quadro prudente. I trader si stanno orientando sempre più verso la vendita di premi sulle opzioni, anziché acquistare protezione contro ulteriori ribassi, segnalando aspettative di una volatilità relativamente contenuta. Nel frattempo, i market maker mantengono una significativa esposizione long gamma nell'intervallo compreso tra 60.000 e 64.000 dollari, una configurazione che tende a limitare la volatilità intorno ai prezzi attuali. Tuttavia, ciò non ha impedito a Bitcoin di scendere sotto i 60.000 dollari e, se questo livello non verrà recuperato rapidamente, la pressione ribassista potrebbe intensificarsi.

Gli eventi macroeconomici restano il principale catalizzatore

Questa settimana Bitcoin reagirà probabilmente non solo ai nuovi dati economici provenienti dagli Stati Uniti, ma anche all'intervento di Kevin Warsh al forum annuale della Banca Centrale Europea (BCE) a Sintra, in Portogallo, dove i mercati cercheranno ancora una volta di valutare quanto l'orientamento futuro della Federal Reserve sarà restrittivo (hawkish) o accomodante (dovish).

Nel frattempo, gli afflussi netti cumulativi negli ETF spot su Bitcoin negli Stati Uniti sono scesi a poco meno di 51 miliardi di dollari, rispetto ai circa 62 miliardi di dollari raggiunti durante il picco del mercato rialzista del 2025.

Bitcoin è entrato in una fase in cui un numero crescente di indicatori di valutazione suggerisce prezzi più interessanti. Tuttavia, valutazioni convenienti da sole non sono sufficienti a invertire la tendenza dominante. Il mercato continua infatti a fare i conti con la realizzazione di perdite, i persistenti deflussi dagli ETF e un posizionamento difensivo nel mercato delle opzioni.

Fonte: Team di ricerc a di XTB, Bloomberg Finance L.P.

Prospettive tecniche di Bitcoin (grafico giornaliero)

Bitcoin è attualmente scambiato a circa il 30% al di sotto della sua media mobile esponenziale a 200 giorni (EMA200), rappresentata dalla linea rossa sul grafico. L'Indice di Forza Relativa (RSI) si sta avvicinando alla zona di ipervenduto, anche se non segnala ancora una vera e propria capitolazione del mercato.

Se dovesse svilupparsi un'ulteriore ondata di forti vendite, Bitcoin potrebbe scendere verso l'area dei 45.000 dollari. Al rialzo, invece, un recupero sopra i 68.000 dollari, livello in cui si trova attualmente la media mobile esponenziale a 50 giorni (EMA50), potrebbe rappresentare un segnale di rinnovato slancio degli acquisti. La successiva importante area di resistenza è compresa tra 77.000 e 80.000 dollari, rafforzata sia dalla presenza dell'EMA200 sia dalle precedenti reazioni dei prezzi.

Fonte: xStation5

Le vendite degli ETF restano la principale preoccupazione del mercato

Le vendite da parte degli ETF spot su Bitcoin sono diventate uno dei principali fattori di pressione per il mercato delle criptovalute. Venerdì BlackRock ha venduto Bitcoin per un valore di circa 444 milioni di dollari, mentre anche Fidelity Investments ha contribuito alla recente ondata di vendite.

Gli investitori continuano a scontare il rischio di una politica monetaria statunitense più restrittiva. Insieme al proseguimento del rally dei titoli legati all'intelligenza artificiale (AI) e alla consistente quantità di liquidità retail assorbita dall'IPO di SpaceX, il risultato è un contesto caratterizzato da una domanda limitata e da un interesse speculativo più debole nei confronti di Bitcoin.

Fonte: Bloomberg Finance L.P.

Fonte: Team di ricerca XTB

Eryk Szmyd Analista dei mercati finanziari, XTB