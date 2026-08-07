US OPEN: Rimbalzo modesto all'ombra di un mercato del lavoro debole

Dati sul mercato del lavoro eccezionalmente deboli hanno temporaneamente distolto l'attenzione dagli sviluppi nel Golfo Persico e dalla stagione delle trimestrali. La forte delusione rappresentata dal calo dei Non-Farm Payrolls (NFP) ha spinto il dollaro al ribasso e ha contribuito a innescare un modesto rimbalzo dei principali indici azionari. US100 e US500 limitano i rialzi a circa +0,5%.
Il calo degli NFP e il forte rallentamento della crescita salariale (vicina allo 0% su base mensile) modificano significativamente le aspettative del mercato sulla politica monetaria della Fed, sostenendo le valutazioni azionarie nonostante le difficoltà evidenziate dal mercato del lavoro. Anche i prezzi dell'oro stanno registrando un rialzo.
L'attenzione degli investitori azionari si è chiaramente spostata sul mercato obbligazionario. I rendimenti dei Treasury USA stanno aumentando rapidamente e il mercato mette sempre più in discussione la credibilità della Fed, rappresentando un importante banco di prova per il nuovo presidente della banca centrale a così breve distanza dalla sua nomina.
La situazione nel Golfo Persico rimane ambigua. Gli scontri a fuoco si sono temporaneamente fermati e, secondo quanto riportato, l'Iran starebbe negoziando con l'Oman un accordo che consentirebbe una parziale normalizzazione del transito attraverso lo stretto.
Movimenti del NASDAQ100
I movimenti odierni dell'indice tecnologico si concentrano sulle società SaaS e su alcuni produttori selezionati di semiconduttori. Questo è una conseguenza della stagione delle trimestrali, che sta mettendo seriamente in discussione la validità della narrativa della cosiddetta “apocalisse del SaaS”. Le società di maggiori dimensioni si stanno muovendo nella direzione opposta, soprattutto i produttori di semiconduttori e i retailer. Questi ultimi potrebbero però subire pressioni a causa del possibile calo degli utili.
Notizie sulle società
- Atlassian Corp (TEAM.US): Il fornitore di software aziendale supera nettamente i timori legati all'AI e al settore SaaS, riportando una crescita eccezionale nel secondo trimestre 2026. Il titolo sale di oltre il 30% all'apertura del mercato statunitense. La società ha superato chiaramente le aspettative in tutte le principali categorie, con una crescita dei crediti commerciali di circa il 40% come elemento particolarmente rilevante.
- Cloudflare (NET.US): La società specializzata in sicurezza informatica riduce i timori legati alla compressione dei margini grazie ai risultati del secondo trimestre 2026. Le aspettative su ricavi e utili sono state superate di circa il 5%, ma l'attenzione principale si è concentrata sulle previsioni del management. Sulla scia della crescente domanda di soluzioni cloud, i ricavi a fine anno sono attesi sopra i 2,86 miliardi di dollari. Il titolo sale di circa il 15%.
- Airbnb (ABNB.US): La piattaforma di affitti a breve termine ha pubblicato risultati del secondo trimestre 2026 che mostrano una crescita dei ricavi del 17%, ben superiore alle attese. Il titolo guadagna circa l'8%.
- Hertz (HTZ1.US): La società di autonoleggio prosegue il rally dopo i risultati del secondo trimestre. Come alcuni analisti avevano previsto, il Mondiale di calcio si è rivelato un punto di svolta e la società ha sorpreso con un EPS quasi doppio rispetto alle attese del mercato. È tuttavia importante sottolineare che l'EPS rimane ancora negativo (quindi indica una perdita). Il titolo guadagna circa il 30%.
Analisi tecnica US100 (D1)
Il prezzo ha rotto al rialzo la linea di tendenza ribassista, mantenendo al contempo il supporto delle medie mobili esponenziali EMA 100 ed EMA 200. La domanda ha chiaramente e rapidamente ripreso il controllo, anche se potrebbe essere necessario ancora del tempo prima dell'avvio di un nuovo movimento rialzista sostenuto. L'RSI supporta questa interpretazione, essendosi normalizzato altrettanto rapidamente dopo essere sceso ai minimi storici. Il limite superiore del precedente trend ribassista potrebbe ora fungere da supporto, così come la EMA 100. Attualmente, la principale sfida per i compratori sarà superare il livello di circa 30.000 punti e proseguire il movimento verso quota 31.000-32.000 punti. Fonte: xStation 5
Dati macroeconomici
Il dato principale della sessione di venerdì è stato quello relativo agli NFP di luglio.
- Gli NFP si sono attestati a -23.000 rispetto alle aspettative di circa 80.000 nuovi posti di lavoro. Nessuna delle principali banche d'investimento o dei centri di analisi ha pubblicato una previsione accurata. Poiché questo fenomeno ha iniziato a ripetersi negli ultimi mesi, aumentano i dubbi sulla qualità dei dati e sul reale stato del mercato del lavoro statunitense. Le revisioni negative dei dati relativi ai mesi precedenti non contribuiscono a migliorare il quadro prospettico.
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Dopo la pubblicazione del rapporto NFP, la crescita delle retribuzioni orarie medie ha rallentato. Su base mensile, il tasso di crescita è sceso allo 0,1% (rispetto allo 0,3% atteso).
- Nonostante i dati deboli sugli NFP, il tasso di disoccupazione è diminuito dal 4,2% al 4,1%. Tuttavia, questo calo è principalmente il risultato di una riduzione del tasso di partecipazione alla forza lavoro, conseguenza dell'invecchiamento della popolazione statunitense.
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