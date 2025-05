BOE Taglia i tassi, Mercati Rialzisti

Dinamica ancora positiva La dinamica tecnica dei mercati risulta ancora positiva e sembra che non ci siano segni di cedimento. I mercati sono ancora in ripresa dai minimi di aprile con rendimenti a doppia cifra, una positivitá che risulta sospetta nel momento in cui andiamo a notare che il Vix risulta ancora all'interno del range del 2022. Ieri il taglio della BoE dal 4,5% al 4,25% non ha mosso il mercato, mentre il nuovo accordo tra Usa e Uk sui dazi risulta essere stato il market mover della giornata, evento che ha portato ad accelerazioni al rialzo su tutti i mercati di rischio. Bitcoin arriva a 102000 dollari andando a testare aree importanti per il lungo periodo.



IL TAGLIO DEI TASSI BOE



Taglio dei tassi dal 4,5% al 4,25%, taglio doveroso in una situazione di incertezza come quella attuale. La BoE rimarca le sue prospettive sull'inflazione attendendosi un'inflazione al rialzo nel corso dell'anno, inflazione che potrebbe vedere una flessione solamente nell'ultima parte del 2025. La BoE ipotizza due scenari possibili per l'inflazione, il primo con un rialzo dell'inflazione dovuto ai dazi commerciali, il secondo con un'inflazione al ribasso dovuto ad un calo della domanda da parte dei consumatori. Questi due scenari sono gli scenari teorici classici dell'applicazione dei dazi, pertanto l'unica cosa da fare é attendere i prossimi dati sull'inflazione per stabilire cosa potrá effettivamente succedere. Il sentiero dell'inflazione per gli Uk é tortuoso, con un minimo di inflazione raggiunto nel settembre 2024 con il dato all'1,8%, ora il dato é al 2,6%, pertanto risulta difficile capire cosa potrá succedere nel prossimo futuro.

Grafico dell'andamento dell'inflazione UK - Fonte: TradingView



MERCATI RIALZISTI



La dinamica dei mercati attuali risulta ancora rialzista, in piena linea con quanto vediamo sulle dinamiche settimanali che risultano ancora in recupero. Dax prova la rottura dei massimi storici, gli Usa fanno nuovi massimi settimanali mentre il Bitcoin, asset di puro rischio, prosegue la sua corsa al rialzo e raggiunge i 102000 dollari. Le dinamiche che vediamo dal punto di vista tecnico non stanno vedendo la formazione di dinamiche ribassiste di breve, pertanto per vedere un ritracciamento bisognerá attendere ancora diversi giorni, il tempo di vedere formarsi una serie di massimi che potrebbero essere venduti nel corso dei prossimi giorni. Il Vix infatti risulta ancora elevato rispetto a quanto visto nella dinamica rialzista del 2024, pertanto la situazione tecnica potrebbe essere compromessa nel prossimo futuro. La prudenza in questi casi é massima.



