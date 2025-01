Boeing segnala una perdita significativa nel quarto trimestre a causa delle continue sfide operative e del riallineamento strategico

Boeing Co. (BA.US) ha pubblicato oggi il rapporto sugli utili del quarto trimestre 2024, evidenziando perdite significative e sfide operative mentre l'azienda continua i suoi sforzi per ricostruire e ristrutturare sotto la guida del CEO Kelly Ortberg. I risultati riflettono l'impatto di problemi di produzione, dispute sindacali e ritardi nei programmi di difesa, sottolineando al contempo l'attenzione dell'azienda sulla riorganizzazione fondamentale e sul miglioramento del controllo qualità. L'azione sul prezzo nel pre-mercato è minima, poiché gli utili erano stati anticipati la scorsa settimana.

Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Risultati Q4 2024 di Boeing: Ricavi: $15,24 miliardi contro $16,45 miliardi attesi

Perdita core per azione: $5,90 contro $3,07 attesi

Free cash flow rettificato: -$4,10 miliardi contro -$4,17 miliardi attesi

Flusso di cassa operativo: -$3,45 miliardi

Backlog totale: $521,34 miliardi Performance dei segmenti: Ricavi Commercial Airplanes: $4,76 miliardi

$4,76 miliardi Ricavi Defense, Space & Security: $5,41 miliardi (-20% su base annua) contro $6,29 miliardi attesi

$5,41 miliardi (-20% su base annua) contro $6,29 miliardi attesi Ricavi Global Services: $5,12 miliardi (+5,6% su base annua) contro $5,08 miliardi attesi

$5,12 miliardi (+5,6% su base annua) contro $5,08 miliardi attesi Perdita operativa Defense, Space & Security: $2,27 miliardi contro $697,4 milioni di perdita attesi

$2,27 miliardi contro $697,4 milioni di perdita attesi Utile operativo Global Services: $998 milioni Aggiornamenti strategici: Produzione del programma 737 ripresa con piani di aumento graduale del ritmo

Produzione del programma 787 raggiunta a cinque unità al mese

Prima consegna del 777-9 ancora prevista per il 2026

Nessun obiettivo finanziario fornito per il 2025

Annunciati 17.000 tagli di posti di lavoro

Raccolti oltre $24 miliardi in equity

Chiuso l’anno con $26,3 miliardi in liquidità e titoli a breve termine

Rimborsati anticipatamente $3,5 miliardi di debito con scadenza a maggio Commento del CEO:

Kelly Ortberg ha sottolineato i progressi nella ristrutturazione dell'azienda, affermando che Boeing sta "preparandosi per il futuro continuando a investire nelle attività principali e semplificando il portafoglio." Ha riconosciuto che risolvere le disfunzioni culturali sarà "un percorso di diversi anni" e ha evidenziato gli sforzi per ridurre la burocrazia e migliorare l'agilità decisionale. Revisione del portafoglio: Possibile vendita dell'unità di navigazione Jeppesen, con un valore stimato tra $6-8 miliardi

Focus sugli investimenti nelle attività principali e semplificazione del portafoglio

Implementazione di misure di controllo qualità migliorate

Ristrutturazione operativa per supportare livelli di produzione più elevati

Interventi sui programmi di difesa in perdita Boeing BA.US (Intervallo D1)

Il titolo è scambiato sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6% e sopra la SMA a 30 giorni. I rialzisti puntano a un nuovo test dei massimi di dicembre, mentre i ribassisti cercheranno di scendere sotto i $171,7, puntando al livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, che coincide con la SMA a 50 giorni. L'RSI si avvicina al punto di divergenza ribassista nella zona neutrale. Nel frattempo, il MACD ha subito un crossover ribassista, ma rimane stabile. Fonte: xStation

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.