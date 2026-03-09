Calendario economico: l'indice dei prezzi al consumo (CPI) statunitense è il rapporto più importante della settimana 🔎

La settimana in arrivo si preannuncia molto intensa, non solo per il calendario macroeconomico ma anche per l’aumento delle tensioni in Medio Oriente. L’impennata dei prezzi del petrolio di oltre il 53% dall’inizio del conflitto tra Stati Uniti e Iran ha aumentato le pressioni inflazionistiche. Il ritorno dei problemi legati all’inflazione è attualmente una delle maggiori preoccupazioni dei mercati. A metà settimana, mercoledì, verrà pubblicato il rapporto sull’inflazione CPI degli Stati Uniti relativo a febbraio. Gli ultimi sviluppi globali non saranno ancora riflessi nei dati del mese scorso, ma il mercato cercherà segnali di possibili pressioni sui prezzi nei prossimi mesi. Calendario economico dettagliato (orari CET) Lunedì 9 marzo 02:30 — Inflazione CPI e PPI della Cina

08:00 — Produzione industriale della Germania Martedì 10 marzo Prima della sessione europea — Risultati Volkswagen

00:00 — Bilancia commerciale della Cina

00:50 — PIL del Giappone Q4

08:00 — Inflazione CPI della Norvegia

21:40 — Rapporto API sulle scorte di petrolio negli Stati Uniti

Dopo la sessione USA — Risultati Oracle Mercoledì 11 marzo Prima della sessione europea — Risultati Rheinmetall

08:00 — Inflazione CPI della Germania

13:30 — Inflazione CPI degli Stati Uniti

15:30 — Scorte di petrolio USA (DoE) Giovedì 12 marzo Prima della sessione europea — Risultati Zalando e BMW

10:30 — Discorso del governatore della BoE Andrew Bailey

12:00 — Decisione sui tassi della banca centrale turca (CBRT)

13:30 — Richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti

15:30 — Scorte di gas naturale USA (EIA) Venerdì 13 marzo 08:00 — PIL del Regno Unito e produzione industriale

08:45 — Inflazione CPI della Francia

09:00 — Inflazione CPI della Spagna

10:00 — Inflazione CPI della Polonia

13:30 — Dati sul mercato del lavoro del Canada

13:30 — Inflazione PCE e PIL degli Stati Uniti

Se vuoi, posso anche trasformarlo in un post più scorrevole per Telegram / X / newsletter finanziaria, mantenendo lo stile informativo ma più leggibile per il pubblico italiano.

