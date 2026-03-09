Notizie del mattino (09.03.2026)

I prezzi del petrolio stanno aumentando bruscamente a seguito degli attacchi alle infrastrutture petrolifere iraniane e delle azioni di ritorsione che hanno fatto escalare il conflitto.

Il petrolio WTI sta salendo di oltre il 15% a 104,50 USD al barile , e all’apertura della sessione ha guadagnato anche più del 27% , superando 117 USD al barile . Il Brent sta aumentando su una scala simile, a 108,00 USD al barile e quasi 120 USD al barile all’apertura . Si tratta di uno dei maggiori aumenti in un solo giorno dall’inizio della pandemia.

sta salendo di oltre il 15% a , e all’apertura della sessione ha guadagnato anche più del , superando . Il sta aumentando su una scala simile, a e quasi . Si tratta di uno dei maggiori aumenti in un solo giorno dall’inizio della pandemia. Il balzo dei prezzi riflette i timori di un forte shock dell’offerta dopo l’effettiva chiusura dello Stretto di Hormuz . Normalmente, circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno transitano attraverso questa rotta.

. Normalmente, circa transitano attraverso questa rotta. Il trasporto attraverso lo Stretto di Hormuz si è praticamente fermato, lasciando milioni di barili di petrolio senza possibilità di essere spediti . Iraq, Kuwait e altri produttori hanno iniziato a limitare la produzione a causa della mancanza di accesso alle petroliere. Anche se il conflitto dovesse attenuarsi, il ripristino completo dei flussi di approvvigionamento potrebbe richiedere tempo.

. hanno iniziato a limitare la produzione a causa della mancanza di accesso alle petroliere. Anche se il conflitto dovesse attenuarsi, il ripristino completo dei flussi di approvvigionamento potrebbe richiedere tempo. Il dollaro statunitense si sta rafforzando mediamente dello 0,41% rispetto alle altre valute del G10 . I rendimenti dei titoli di Stato USA a 10 anni sono saliti intorno al 4,20% in mezzo alle crescenti preoccupazioni per l’inflazione. L’ oro viene scambiato sostanzialmente invariato intorno a 5.127 USD per oncia .

si sta rafforzando mediamente dello rispetto alle altre valute del . I rendimenti dei sono saliti intorno al in mezzo alle crescenti preoccupazioni per l’inflazione. L’ viene scambiato sostanzialmente invariato intorno a . I paesi del G7 stanno valutando un rilascio coordinato delle riserve strategiche di petrolio in cooperazione con l’ IEA . Si sta discutendo un livello di 300–400 milioni di barili , che rappresenterebbe un intervento molto più ampio rispetto alle azioni precedenti. Tali misure potrebbero ridurre i prezzi di circa 10–20 USD al barile , anche se l’effetto sarebbe probabilmente soprattutto a breve termine.

stanno valutando un rilascio coordinato delle in cooperazione con l’ . Si sta discutendo un livello di , che rappresenterebbe un intervento molto più ampio rispetto alle azioni precedenti. Tali misure potrebbero ridurre i prezzi di circa , anche se l’effetto sarebbe probabilmente soprattutto a breve termine. Sebbene il rilascio delle riserve aumenti l’offerta di petrolio, non sostituisce la capacità di raffinazione . Ciò significa che i prezzi dei carburanti per i consumatori potrebbero rimanere elevati anche se i prezzi del greggio dovessero diminuire.

. Ciò significa che i potrebbero rimanere elevati anche se i prezzi del greggio dovessero diminuire. Il Giappone è uno dei maggiori perdenti economici a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio, data la sua forte dipendenza dalle importazioni energetiche. Il paese potrebbe essere costretto a spendere fino al 70% di dollari in più per assicurarsi la stessa quantità di greggio.

è uno dei maggiori perdenti economici a causa dell’aumento dei prezzi del petrolio, data la sua forte dipendenza dalle importazioni energetiche. Il paese potrebbe essere costretto a spendere per assicurarsi la stessa quantità di greggio. Donald Trump ha dichiarato che i prezzi del petrolio scenderanno rapidamente una volta eliminata la minaccia nucleare dell’Iran. I suoi commenti suggeriscono che l’obiettivo principale della guerra potrebbe essere lo smantellamento del programma nucleare iraniano .

ha dichiarato che i prezzi del petrolio scenderanno rapidamente una volta eliminata la minaccia nucleare dell’Iran. I suoi commenti suggeriscono che l’obiettivo principale della guerra potrebbe essere lo . Trump avrebbe inoltre espresso frustrazione dopo che Israele ha colpito 30 strutture di stoccaggio di carburante iraniane . I funzionari statunitensi temevano che gli attacchi potessero aggravare la carenza globale di petrolio e far aumentare ulteriormente i prezzi dei carburanti.

ha colpito . I funzionari statunitensi temevano che gli attacchi potessero aggravare la carenza globale di petrolio e far aumentare ulteriormente i prezzi dei carburanti. Questo segna il primo punto di tensione evidente tra Washington e Israele durante il conflitto. L’aumento dei prezzi del carburante potrebbe inoltre accrescere la pressione politica negli Stati Uniti .

durante il conflitto. L’aumento dei prezzi del carburante potrebbe inoltre accrescere la pressione politica negli . L’inflazione CPI della Cina è salita dell’1,3% su base annua a febbraio, chiaramente sopra le aspettative. Allo stesso tempo, i prezzi alla produzione rimangono in deflazione.

