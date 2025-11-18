Calendario economico: martedì tranquillo sui mercati, ma gli Stati Uniti attirano l'attenzione (18.11.2025)

Martedì porta un numero moderato di pubblicazioni macroeconomiche, incluse alcune rilevazioni statunitensi ritardate a causa del prolungato shutdown del governo. Sebbene si riferiscano a mesi precedenti, questi dati forniscono comunque indicazioni utili sullo stato di salute dell’economia USA e possono influenzare il sentiment di mercato. I mercati monitoreranno attentamente sia gli ultimi segnali sia i dati posticipati, che potrebbero includere revisioni o nuove informazioni in grado di generare volatilità. Questi rilasci aiuteranno a valutare meglio la situazione del settore industriale, del mercato immobiliare e dell’inflazione, costituendo un importante contesto per le decisioni di investimento e per le aspettative sulla politica monetaria delle principali economie. Calendario di oggi – CET Ungheria (09:30 CET) Salari (a/a) per settembre: 8,7% Repubblica Ceca (10:00 CET) Indice dei prezzi alla produzione – PPI (m/m) ottobre: (previsione: –0,1%; precedente: –0,4%)

Indice dei prezzi alla produzione – PPI (a/a) ottobre: (previsione: –1,2%; precedente: –1,0%) Eurozona (12:00 CET) Discorso di un membro del Consiglio Direttivo BCE (Frank Elderson) Cile (13:30 CET) PIL (a/a) per il Q3: 3,1% Ungheria (15:00 CET) Decisione sui tassi di interesse per novembre: (previsione: 6,50%; precedente: 6,50%) Canada (15:15 CET) Housing Starts di ottobre: (previsione: 265K; precedente: 279,2K) USA (17:00 CET) Indice NAHB del mercato immobiliare per novembre: (previsione: 36; precedente: 37)

Ordini industriali (m/m) agosto: (previsione: 1,4%; precedente: –1,3%)

Ordini di beni durevoli (m/m) agosto: (previsione: 2,9%; precedente: –2,7%)

Ordini di beni capitali non difesa ex aeronautica (m/m) agosto: (previsione: 0,4%; precedente: 1,0%) USA (23:00 CET) Flussi netti di capitale verso gli USA – mensile settembre: nessun dato

Flussi di capitale di lungo termine (USD) per settembre: nessun dato USA (23:40 CET) Variazione settimanale delle scorte di greggio (API): (precedente: +1,3 milioni di barili) Nuova Zelanda (23:45 CET) Indice dei prezzi alla produzione – PPI (q/q) Q3: (previsione: 0,7%; precedente: 0,6%)

