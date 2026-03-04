Notizie del mattino (04.03.2026)

I mercati asiatici registrano un calo per la terza sessione consecutiva, in un contesto di crescenti tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran. Il JP225 giapponese scende dell’1,50% a 54.400 punti, gli indici cinesi perdono tra lo 0,70% e l’1,50%, mentre l’AU200cash australiana cala dello 0,75%.

Si distingue anche l’indice Kospi coreano. Gli investitori hanno sfruttato l’aumento delle tensioni in Medio Oriente come occasione per prendere profitti dopo guadagni parabolici registrati negli ultimi mesi. L’indice scende oggi del 12%, ma resta comunque in rialzo del 18% da inizio anno.

I prezzi del petrolio guadagnano circa il 2% oggi, con il WTI a 76,25 USD al barile e il Brent a 83,50 USD. I prezzi sono saliti dopo attacchi vicino allo Stretto di Hormuz che hanno interrotto il traffico dei petroliere. Ieri sera Trump ha annunciato protezione navale e supporto assicurativo per il trasporto energetico, nella speranza di stabilizzare la situazione.

La situazione sul mercato forex è oggi mista. Tra le valute più deboli figura il dollaro australiano (AUD), mentre sul versante opposto ci sono il dollaro neozelandese (NZD) e il franco svizzero (CHF).

I metalli preziosi rimbalzano dopo la vendita di ieri. L’oro guadagna l’1,20% a 5.120 USD l’oncia, mentre l’argento sale del 3,20% a 83,30 USD l’oncia.

Gli indicatori ufficiali PMI in Cina rimangono in territorio di contrazione, con l’indice composito a 49,5, segnalando una persistenza di debolezza nell’economia interna. Nel frattempo, il PMI Caixin non ufficiale sale a 52,1 — il livello più alto dall’inizio della pandemia. Il miglioramento è stato guidato dalla forte crescita dei nuovi ordini e delle esportazioni. I dati contrastanti complicano la valutazione del percorso di ripresa della Cina.

I dati non ufficiali più forti indicano un aumento della produzione e un ricostituimento delle scorte. I costi delle materie prime hanno raggiunto il livello più alto negli ultimi 44 mesi, principalmente a causa dei metalli. I produttori hanno trasferito parzialmente i costi sui clienti, sebbene la crescita dell’occupazione sia rimasta moderata.

Le autorità giapponesi hanno nuovamente sottolineato la loro disponibilità ad intervenire sul mercato forex, compresa la possibilità di interventi sulla valuta. Nonostante le tensioni geopolitiche, lo yen non ha svolto il ruolo di valuta rifugio, principalmente a causa del rialzo dei prezzi del petrolio, che incide negativamente sulla bilancia commerciale del Giappone.

Il PIL dell’Australia è aumentato dello 0,8% su base trimestrale e del 2,6% su base annua, superando le aspettative. Il momentum della crescita è chiaramente migliorato rispetto ai minimi di metà 2024. Tuttavia, i consumi delle famiglie restano cauti.

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.