Calendario economico: PMI, ISM e ADP in vista questa settimana 📄

L’attenzione dei mercati finanziari questa settimana si concentrerà sui dati macroeconomici pubblicati da istituti privati come ISM, PMI e ADP, poiché le statistiche ufficiali statunitensi restano sospese a causa del prolungato shutdown del governo. Oltre a questi indicatori, sarà interessante seguire gli interventi dei membri della Fed: Cook (lunedì), Bowman (martedì) e Williams, Hammack e Paulson (giovedì). Per gli investitori che guardano ai mercati internazionali, sono attese anche le decisioni sui tassi d’interesse della Reserve Bank of Australia (martedì) e della Bank of England (giovedì). Calendario dettagliato della settimana (orari convertiti in CET) Lunedì 3 novembre Tutto il giorno: Giappone, festività nazionale

07:30 – Svizzera, inflazione (CPI) di ottobre

08:15 – Spagna, PMI manifatturiero di ottobre

08:45 – Francia, PMI manifatturiero di ottobre

08:55 – Germania, PMI manifatturiero di ottobre

09:00 – Area euro, PMI manifatturiero di ottobre

09:30 – Regno Unito, PMI manifatturiero di ottobre

15:45 – USA, PMI manifatturiero di ottobre

16:00 – USA, indice ISM manifatturiero di ottobre

20:00 – USA, intervento di Cook (FOMC) Martedì 4 novembre 01:30 – Giappone, PMI manifatturiero di ottobre

04:30 – Australia, decisione sui tassi d’interesse (RBA)

09:00 – Area euro, discorso di Lagarde (BCE)

17:30 – USA, intervento di Bowman (FOMC)

21:00 – USA, JOLTS – offerte di lavoro di settembre

03:40 (mercoledì) – USA, scorte di greggio (API) Mercoledì 5 novembre 15:50 (mar 4) – Giappone, verbali della riunione BoJ

02:45 – Cina, PMI servizi di ottobre

07:00 – Germania, ordini industriali di settembre

08:15 – Spagna, PMI servizi di ottobre

08:55 – Germania, PMI servizi di ottobre

09:00 – Area euro, PMI servizi di ottobre

09:30 – Regno Unito, PMI servizi di ottobre

14:15 – USA, variazione occupazione ADP di ottobre

15:00 – Polonia, decisione sui tassi d’interesse

15:45 – USA, PMI servizi di ottobre

16:00 – USA, ISM non manifatturiero di ottobre

16:30 – USA, variazione scorte di petrolio (EIA) Giovedì 6 novembre 07:00 – Germania, produzione industriale di settembre

08:00 – Spagna, produzione industriale di settembre

13:00 – Regno Unito, decisione sui tassi d’interesse

13:00 – Regno Unito, rapporto sull’inflazione (BoE)

16:30 – USA, scorte di gas naturale (EIA)

17:00 – USA, intervento di Williams (FOMC)

18:00 – USA, intervento di Hammack (FOMC)

22:30 – USA, intervento di Paulson (FOMC) Venerdì 7 novembre 16:00 (gio 6) – Cina, bilancia commerciale di settembre

14:30 – Canada, dati sull’occupazione

16:00 – USA, fiducia dei consumatori (Università del Michigan) Domenica 9 novembre 02:30 – Cina, inflazione (CPI) di settembre

02:30 – Cina, prezzi alla produzione (PPI) di settembre

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.