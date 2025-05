Calendario economico: revisione del PIL statunitense, rapporto EIA, discorsi dei banchieri centrali (29.05.2025)

La notte ha portato euforia dopo la trimestrale di Nvidia e ha segnato un cambio di scenario nei rapporti commerciali, dopo che la Corte del Commercio Internazionale degli Stati Uniti ha bloccato parte dei dazi imposti tramite ordini esecutivi da Donald Trump. Sono stati dichiarati illegittimi il dazio globale del 10% e i cosiddetti dazi “fentanil” verso Cina, Canada e Messico. L’amministrazione Trump ha già annunciato che farà ricorso, ma i mercati restano sensibili a un’eventuale retorica aggressiva sul tema. Il dato più atteso di oggi è la seconda lettura del PIL statunitense del primo trimestre 2025. Il calo precedente era stato causato da un’impennata delle importazioni, spinta dai timori di un aumento dei tassi prima dell’attuazione dei dazi. Una possibile riduzione del “rumore” nei dati potrebbe offrire una lettura più chiara sull’economia americana. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Oltre al PIL, i mercati attendono i dati settimanali sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti, i discorsi di membri della Fed e della BoE e il report settimanale EIA, particolarmente rilevante alla luce della recente volatilità del mercato petrolifero. Calendario economico di oggi (orari convertiti in CET): 14:30 – Canada : Saldo conto corrente (Q1)

Previsione: -3,4 mld | Precedente: -5,0 mld

14:30 – Canada : Retribuzioni medie settimanali (marzo)

Precedente: +5,40% a/a

14:30 – USA : Spese personali reali (Q1)

Previsione: +1,8% | Precedente: +4,0%

14:30 – USA : Richieste di sussidio di disoccupazione Iniziali: Previsione: 229K | Precedente: 227K Media 4 settimane: Precedente: 231.500 Continuative: Previsione: 1,890M | Precedente: 1,903M

14:30 – USA : Indice dei prezzi PCE (Q1)

Previsione: +3,6% | Precedente: +2,4%

14:30 – USA : Deflatore del PIL (Q1)

Previsione: +3,7% | Precedente: +2,3%

14:30 – USA : PIL (Q1)

Previsione: -0,3% | Precedente: +2,4%

14:30 – USA : Discorso di Barkin (Fed)

14:30 – USA : Profitti aziendali (Q1)

Previsione: +5,9% | Precedente: -0,4%

14:30 – USA : Core PCE (Q1)

Previsione: +3,5% | Precedente: +2,6%

14:30 – USA : Vendite finali del prodotto interno (Q1)

Previsione: -2,5% | Precedente: +3,3%

16:00 – USA : Dati immobiliari (aprile) Vendite di case in attesa: Previsione: -0,9% m/m | Precedente: +6,1% m/m Indice (case esistenti): Precedente: 76,5

18:00 – USA : Report settimanale EIA Importazioni greggio: Precedente: +0,110M Produzione distillati: Precedente: +0,131M Scorte Cushing: Precedente: -0,457M Prezzi distillati settimanali: Previsione: +1,000M | Precedente: +0,579M Lavorazione greggio raffinerie (w/w): Precedente: +0,089M Scorte olio da riscaldamento: Precedente: -0,348M Scorte benzina: Previsione: +0,100M | Precedente: +0,816M Produzione benzina: Precedente: +0,178M Utilizzo raffinerie (w/w): Precedente: +0,5% Scorte greggio: Previsione: +1,000M | Precedente: +1,328M

18:00 – USA : Asta titoli di Stato a 7 anni

Rendimento precedente: 4,123%

22:00 – Regno Unito : Discorso del Governatore BoE Bailey

23:00 – USA : Discorso della membro FOMC Daly

23:30 – USA : Riserve presso le banche della Fed

Precedente: 3.284 miliardi di dollari

23:30 – USA: Bilancio della Federal Reserve

Precedente: 6.689 miliardi di dollari

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività, presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.