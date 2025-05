Calendario economico: ulteriori mosse delle banche centrali in arrivo (08.05.2025)

La riunione della Fed è alle spalle, ma la settimana delle banche centrali non è ancora finita. Oggi tocca alla Bank of England annunciare la sua decisione sui tassi di interesse: i mercati si aspettano un taglio di 25 punti base. Sarebbe il primo taglio da febbraio e risponderebbe ai rischi di rallentamento economico legati alla politica commerciale statunitense. Nonostante il consenso generale, alcune voci suggeriscono che membri del Comitato di Politica Monetaria potrebbero spingere per un taglio più aggressivo da 50 punti base per alleggerire la pressione su famiglie e imprese. Il Regno Unito rimane al centro dell’attenzione anche per le speculazioni legate alla conferenza stampa prevista oggi nello Studio Ovale. Ieri notte, Trump ha annunciato che verrà svelato un “importante accordo commerciale con rappresentanti di un grande e rispettato Paese.” L’apprezzamento iniziale della sterlina riflette le attese del mercato, mentre il progresso percepito nelle trattative commerciali alimenta l’ottimismo sui mercati azionari. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile Oltre alla Bank of England, oggi pubblicheranno le loro decisioni anche la Riksbank svedese e la Norges Bank norvegese, il che potrebbe aumentare la volatilità sui mercati valutari. Come ogni giovedì, verranno pubblicati anche i dati sulle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti. Il dato della scorsa settimana aveva superato le aspettative, ma oggi si prevede un ritorno alla media stabile delle ultime 4 settimane. 📅 Calendario economico di oggi (orari CET): 08:00 – Germania : Bilancia commerciale di marzo

• Attuale: 21,1 mld €; Previsione: 19,0 mld €; Precedente: 17,9 mld €

• Esportazioni: +1,1% m/m; Importazioni: -1,4% m/m

08:00 – Germania : Produzione industriale di marzo

• Attuale: +3,0% m/m (vs +0,9% prev.); Su base annua: -0,42%

08:00 – Regno Unito : Halifax House Price Index (aprile)

• YoY: +3,2% (vs 2,6% prev.); MoM: +0,3% (vs -0,5% prev.)

11:00 – Germania : Discorso di Balz (Buba)

13:00 – Regno Unito :

• Voto MPC BoE per aumento tassi: previsto 0 (precedente 0)

• Voto MPC per tassi invariati: previsto 0 (precedente 8)

• Voto MPC per taglio: previsto 9 (precedente 1)

• Decisione BoE sui tassi: previsto 4,25% (precedente 4,50%)

• Pubblicazione verbali MPC

14:00 – Regno Unito : Lettera BoE su inflazione

14:30 – Stati Uniti :

• Richieste iniziali di sussidi: previsto 231.000 (precedente 241.000)

• Produttività Q1: previsto -0,4% QoQ (precedente +1,5%)

• Media mobile 4 settimane: 226.000

• Sussidi continuativi: previsto 1,89 mln (precedente 1,916 mln)

• Costo del lavoro Q1: previsto +5,3% (precedente +2,2%)

15:00 – Zona euro : Discorso di Tuominen (BCE)

15:15 – Regno Unito : Discorso del governatore BoE Bailey

19:00 – Stati Uniti :

• Stima PIL Q2 (Atlanta Fed GDPNow): previsto +2,2%

• Asta titoli di Stato a 30 anni: precedente 4,813%

22:30 – Stati Uniti :

• Bilancio Fed: precedente 6.709 mld USD

• Riserve presso la Fed: precedente 3.000 mld USD

01:30 (domani) – Giappone: Dati inflazione marzo

• Spesa famiglie: previsto +0,2% YoY (precedente -0,5%)

• Spesa MoM: previsto -0,5% (precedente +3,5%)

• Redditi: previsto +2,4% (precedente +3,1%)

• Straordinari: precedente +2,2% YoY

