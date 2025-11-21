Calendario economico: un'intera giornata di dati chiave e discorsi dei policymaker (21.11.2025)

Oggi si preannuncia una giornata eccezionalmente intensa per i mercati finanziari, con un calendario economico ricco di dati e appuntamenti chiave. I mercati riceveranno le letture preliminari delle principali economie europee, tra cui i PMI manifatturieri e dei servizi, utili per valutare il ritmo dell’attività economica nella regione. Negli Stati Uniti verranno pubblicati dati rilevanti, tra cui il report dell’Università del Michigan sulla fiducia dei consumatori. Inoltre, i discorsi dei principali policymaker — rappresentanti di Fed, BCE e SNB — potrebbero influenzare in modo significativo i mercati valutari e azionari. Sarà una giornata in cui ogni dato e ogni dichiarazione potranno generare reazioni di mercato, rendendo fondamentale seguire gli eventi con attenzione. Calendario economico di oggi (CET) 08:00 – Regno Unito

Vendite al dettaglio – ottobre: dato –1,1% m/m (previsione 0,0%, precedente 0,7%)

Vendite al dettaglio – ottobre: dato 0,2% a/a (precedente 1%) 08:45 – Francia

Indice di fiducia delle imprese – novembre: previsione 100 (precedente 101) 09:00 – Eurozona

Discorso del membro BCE Luis de Guindos 09:15 – Francia

PMI manifatturiero preliminare – novembre: previsione 49 (precedente 48,8)

PMI servizi preliminare – novembre: previsione 48,5 (precedente 48) 09:30 – Germania

PMI manifatturiero preliminare – novembre: previsione 49,8 (precedente 49,6)

PMI servizi preliminare – novembre: previsione 54 (precedente 54,6) 09:30 – Eurozona

Discorso della Presidente BCE Christine Lagarde 10:00 – Polonia

Sentiment economico – novembre 10:00 – Eurozona

PMI manifatturiero preliminare – novembre: previsione 50,1 (precedente 50)

PMI servizi preliminare – novembre: previsione 52,9 (precedente 53) 10:30 – Regno Unito

PMI manifatturiero preliminare – novembre: previsione 49,3 (precedente 49,7)

PMI servizi preliminare – novembre: previsione 52 (precedente 52,3) 13:30 – USA

Discorso del Presidente della Fed di New York John Williams 13:40 – Svizzera

Discorso del Presidente SNB Martin Schlegel 14:00 – Germania

Discorso del Presidente della Bundesbank Joachim Nagel 14:30 – Canada

Vendite al dettaglio – settembre: previsione –0,7% m/m (precedente 1%)

Vendite al dettaglio ex-auto – settembre: previsione –0,6% m/m (precedente 0,7%)

Indice dei prezzi delle nuove abitazioni – ottobre: previsione 0,0% (precedente –0,2%) 14:30 – USA

Discorso del membro del Board della Fed Michael S. Barr 14:45 – USA

Discorso del membro del Board della Fed Philip Jefferson 15:00 – USA

Discorso della Presidente della Fed di Dallas Lorie Logan 15:45 – USA

PMI manifatturiero preliminare – novembre: previsione 52 (precedente 52,5)

PMI servizi preliminare – novembre: previsione 54,6 (precedente 54,8) 16:00 – USA

Rapporto Università del Michigan – novembre:

• Indice di fiducia dei consumatori: previsione 50,3 (precedente 53,6)

• Aspettative d’inflazione a breve: previsione 4,7 (precedente 4,6)

• Aspettative d’inflazione a lungo: previsione 3,6 (precedente 3,9) 19:00 – USA

Conteggio delle trivelle – settimanale: 418 (precedente 417)

