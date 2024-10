CH50cash guadagna il 5% 📈

🏛️PBoC announces new real estate market stimulus measures La nuova settimana inizia con un proseguimento del sentiment rialzista in Cina, sostenuto da un ampio piano di riduzione dei tassi di interesse e dall'attuazione di ulteriori misure per stimolare l'economia. Gli indici cinesi stanno estendendo i loro robusti guadagni, con gli indici di Shanghai, tra gli altri, che oggi registrano un rialzo del 7%. La Banca Popolare Cinese ha annunciato durante il weekend che istruirà le banche a ridurre i tassi sui mutui per i prestiti immobiliari esistenti entro il 31 ottobre. Inoltre, le tre città di primo livello, Guangzhou, Shanghai e Shenzhen, hanno annunciato agevolazioni per l'acquisto di case. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Al momento, il clima è estremamente positivo, ma è importante ricordare che tutto ciò sta accadendo prima della festa nazionale. Di conseguenza, i mercati cinesi osserveranno una pausa di una settimana a partire da domani. I mercati domestici non riprenderanno le contrattazioni fino all'8 ottobre. Come contrappeso al buon sentiment in Cina, i dati PMI Caixin hanno mostrato un valore di 49,3 (precedentemente 50,4) per il manifatturiero e di 50,3 (precedentemente 51,6) per i servizi. Vale la pena menzionare che un sentiment completamente opposto è visibile oggi in Giappone, dove l'elezione di un nuovo primo ministro sta creando preoccupazioni riguardo alla possibilità che egli possa essere incline ad imporre tasse più elevate sulle aziende e sui guadagni di capitale per inasprire le condizioni monetarie in Giappone.  La scala degli aumenti osservati su CH50cash è la più grande dal giugno 2020, basata sull'RSI. Fonte: xStation

