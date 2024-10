Chart del giorno - Bitcoin (16.10.2024)

Il Bitcoin è balzato a $67.782, avvicinandosi al suo massimo trimestrale, mentre l'interesse istituzionale per la criptovaluta raggiunge nuovi picchi. Questa corsa al rialzo coincide con un'attività record nei futures su Bitcoin e negli ETF, segnalando una crescente adozione da parte del mercato mainstream. Principali sviluppi che spingono il prezzo del Bitcoin: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile L'interesse aperto sui futures Bitcoin della CME ha raggiunto un record di 172.430 BTC ($11,6 miliardi)

Gli ETF Bitcoin spot negli Stati Uniti hanno visto oltre $1 miliardo di afflussi netti negli ultimi tre giorni di contrattazioni

Il BlackRock iShares Bitcoin Trust (IBIT) ha guidato con $288,84 milioni di afflussi giornalieri Il grafico mostra un chiaro trend rialzista nel prezzo del Bitcoin dall'inizio di ottobre, in concomitanza con l'aumento dei flussi cumulativi negli ETF. Questa correlazione suggerisce che un maggiore accesso istituzionale tramite gli ETF stia giocando un ruolo significativo nel movimento del prezzo del Bitcoin. I partecipanti attivi e diretti del mercato stanno guidando la crescita dei futures del CME, detenendo 85.623 BTC. Questo livello di coinvolgimento istituzionale riflette quello di marzo 2024, quando il Bitcoin ha raggiunto il suo precedente massimo storico. Si osserva un aumento dell'attività in prossimità della scadenza dei futures di novembre, coincidente con le elezioni negli Stati Uniti. Alcuni analisti suggeriscono che le crescenti probabilità di rielezione di Donald Trump potrebbero creare un ambiente favorevole per il Bitcoin. Tuttavia, i partecipanti al mercato dovrebbero prestare attenzione a una possibile volatilità legata alle elezioni statunitensi e a eventuali sviluppi normativi che potrebbero influenzare il coinvolgimento istituzionale. Attualmente, il Bitcoin si trova a solo il 9% dal suo massimo storico di circa $73.800. La sostenibilità di questo rialzo dipenderà probabilmente dai continui afflussi negli ETF e nei mercati dei futures sul Bitcoin, oltre che dai fattori macroeconomici che influenzano l'appetito per il rischio. Con il Bitcoin che si avvicina al suo massimo storico, trader e investitori dovrebbero rimanere vigili rispetto a possibili prese di profitto o correzioni a breve termine, considerando al contempo le implicazioni a lungo termine della crescente adozione istituzionale sul ruolo del Bitcoin nel sistema finanziario globale.

Fonte: xStation Fonte: xStation

