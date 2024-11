CHN.cash sale del 3,6% sulla scia delle crescenti speranze di maggiori stimoli in Cina 📈

I contratti dell'indice CHN.cash, che riflettono la performance delle maggiori aziende dell'Hang Seng Index, guadagnano oggi oltre il 3,5%. Gli investitori si aspettano che le tariffe più alte che Trump probabilmente imporrà all'economia cinese possano rendere più efficaci degli strumenti di stimolo annunciati per l’economia, rispetto alle aspettative iniziali. Anche i dati sulle importazioni di ottobre hanno soddisfatto il mercato, rassicurandolo sul fatto che l'economia cinese potrebbe aver cominciato a "sentire" lentamente le misure di aiuto introdotte finora. Le importazioni di acciaio hanno registrato il più forte aumento dal 2015, mentre quelle di gas e carbone sono cresciute del 14% su base annua. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Dopo i cali temporanei innescati dalle elezioni statunitensi, gli investitori hanno ripreso ad accumulare asset cinesi, e l'Hang Seng ha chiuso la sessione con un rialzo di oltre il 2%. Durante la sessione cinese, le azioni dei settori immobiliare e dei beni di consumo sono state le migliori. L’attuale stima della portata dello “stimolo” è di circa 1,4 trilioni di dollari; si prevede che avrà una portata simile a quella del 2008. Liu Shijin, ex vicedirettore del Centro di Ricerca sullo Sviluppo del Consiglio di Stato, ha suggerito che saranno necessari cambiamenti strutturali oltre alle misure di sollievo a breve termine per stimolare la domanda nel lungo periodo. Attualmente, il mercato specula che il pacchetto finale di stimoli della Cina possa raggiungere i 12 trilioni di yuan (circa 1,6 trilioni di dollari) rispetto ai 10 trilioni di yuan (1,4 trilioni di dollari) precedentemente previsti. Di questi, 2 trilioni di yuan sarebbero destinati a stimolare direttamente i consumi, 4 trilioni al mercato immobiliare e 6 trilioni ai governi regionali per convertire il debito in obbligazioni a basso interesse. ANZ Research ha indicato che le aspettative su programmi di stimolo più forti non sono del tutto giustificate, poiché i dati dalla Cina finora suggeriscono che gli obiettivi di crescita per quest'anno (5% del PIL) sono raggiungibili. CHN.cash (intervallo H1)

I futures sull'Hang Seng sono in rialzo oggi e stanno testando massimi locali; le medie MACD suggeriscono che l’impulso rialzista potrebbe continuare. I ribassi di ieri sono stati completamente recuperati. I livelli di resistenza più vicini si trovano tra 7700 e 7800 punti (precedenti reazioni di prezzo e il 23,6 di Fibonacci dell'ultimo impulso rialzista). Fonte: xStation5

Questo materiale è una comunicazione di marketing ai sensi dell'Art. 24, paragrafo 3, della direttiva 2014/65 / UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92 / CE e la direttiva 2011/61 / UE (MiFID II). La comunicazione di marketing non è una raccomandazione di investimento o informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6 / CE del Parlamento europeo e del Consiglio e direttive della Commissione 2003/124 / CE, 2003/125 / CE e 2004/72 / CE e regolamento delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il regolamento UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per le disposizioni tecniche per la presentazione obiettiva di raccomandazioni di investimento o altre informazioni che raccomandano o suggeriscono una strategia di investimento e per la divulgazione di particolari interessi o indicazioni di conflitti di interessi o qualsiasi altra consulenza, anche nell'ambito della consulenza sugli investimenti, ai sensi della legge sugli strumenti finanziari del 29 luglio 2005 (ad es. Journal of Laws 2019, voce 875, come modificata). La comunicazione di marketing è preparata con la massima diligenza, obiettività , presenta i fatti noti all'autore alla data di preparazione ed è priva di elementi di valutazione. La comunicazione di marketing viene preparata senza considerare le esigenze del cliente, la sua situazione finanziaria individuale e non presenta alcuna strategia di investimento in alcun modo. La comunicazione di marketing non costituisce un'offerta di vendita, offerta, abbonamento, invito all'acquisto, pubblicità o promozione di strumenti finanziari. XTB S.A. non è responsabile per eventuali azioni o omissioni del cliente, in particolare per l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari. XTB non si assume alcuna responsabilità per qualsiasi perdita o danno, anche senza limitazione, eventuali perdite, che possono insorgere direttamente o indirettamente, intrapresa sulla base delle informazioni contenute in questa comunicazione di marketing. Nel caso in cui la comunicazione di marketing contenga informazioni su eventuali risultati relativi agli strumenti finanziari ivi indicati, questi non costituiscono alcuna garanzia o previsione relativa ai risultati futuri. Le prestazioni passate non sono necessariamente indicative dei risultati futuri, e chiunque agisca su queste informazioni lo fa interamente a proprio rischio.