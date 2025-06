Circle debutta con successo alla Borsa di New York 📌🖋️

Circle Internet Group, emittente della stablecoin USDC, completa con successo l’IPO Circle Internet Group, l’emittente della stablecoin USDC, ha completato con successo la sua offerta pubblica iniziale (IPO), segnando una tappa fondamentale per il settore cripto e fintech. Le azioni della società saranno disponibili per l’acquisto sulla piattaforma XTB a partire da oggi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Apri un Conto Demo Scarica la app mobile Scarica la app mobile 📈 Informazioni chiave sull’IPO Ticker : CRCL

Borsa : New York Stock Exchange (NYSE)

Data IPO : 5 giugno 2025

Prezzo finale di offerta : 31 USD per azione (sopra la fascia prevista di 27–28 USD)

Numero di azioni : 34 milioni (14,8 milioni nuove azioni Circle; 19,2 milioni da azionisti esistenti)

Proventi raccolti : circa 1,1 miliardi USD

Valutazione: circa 6,9 miliardi USD; valutazione completamente diluita vicina a 8 miliardi USD Circle è una società tecnologica globale che opera nel settore fintech all’interno dell’ecosistema delle criptovalute, con un focus specifico sulle stablecoin. Il suo prodotto principale è USDC, una stablecoin ancorata in rapporto 1:1 al dollaro statunitense. La società ha presentato il prospetto S-1 alla SEC nel gennaio 2024, con aggiornamenti pubblici ad aprile e maggio 2025. Dati finanziari Ricavi : nel 2024 Circle ha generato 1,68 miliardi USD, principalmente grazie agli interessi maturati sulle riserve USDC (titoli di Stato USA). Nel Q1 2025, i ricavi da riserve sono saliti del 55% a 557 milioni USD.

Utile netto : 155 milioni USD nel 2024, in calo del 42% rispetto ai 268 milioni del 2023; la redditività rimane comunque solida rispetto alla forte perdita del 2022.

EBITDA rettificato : 284 milioni USD nel 2024, in calo del 29% su base annua

Costi : i costi di distribuzione e transazione sono aumentati del 68,2% nel Q1 2025, soprattutto a causa delle partnership con Coinbase e altri distributori.

Capitalizzazione di USDC : attualmente pari a 61 miliardi USD, ai massimi storici, superando il picco del mercato rialzista del 2021 (56 miliardi).

Modello di ricavi: basato principalmente su interessi da riserve (simile a Tether), con entrate aggiuntive da commissioni di transazione e servizi di piattaforma. Prospettive e strategia aziendale Circle punta a trarre vantaggio dalla crescente adozione delle stablecoin nel commercio, nei pagamenti transfrontalieri e nella finanza istituzionale. Il disegno di legge statunitense GENIUS potrebbe offrire a USDC un vantaggio normativo nei pagamenti internazionali. I principali concorrenti di USDC includono Tether (USDT, ~154 miliardi USD di capitalizzazione), Ripple e potenziali stablecoin emesse da grandi banche una volta approvata la legislazione dedicata.

Nel 2025, Circle ha anche lanciato il Circle Payments Network – un sistema di regolamento istantaneo in stablecoin pensato per banche, neobanche e portafogli digitali. Quota di mercato : USDC detiene circa il 24,4% del mercato delle stablecoin, che oggi vale circa 250 miliardi USD

Strategia di diversificazione: espansione nei servizi di pagamento con il lancio del Circle Payments Network (CPN) per ridurre la dipendenza dai ricavi legati alle riserve Ambiente normativo L’IPO di Circle arriva in un momento di maggiore apertura normativa negli Stati Uniti nei confronti del settore cripto. Il disegno di legge GENIUS mira a stabilire regole chiare per le stablecoin, favorendo società conformi come Circle, ma aprendo anche alla concorrenza di nuove entità , incluse le banche tradizionali. Valutazione Assumendo un utile netto di 155 milioni USD nel 2024, il rapporto prezzo/utili (P/E) è di circa 44, posizionando Circle tra le società fintech con valutazioni più elevate.

