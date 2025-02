Commodity wrap - Gas naturale, oro, petrolio (18.02.2025)

NATGAS I contratti basati sul gas naturale hanno avuto un successo a metà febbraio.

Le temperature più basse hanno spinto il NATGAS sopra la sua media mobile esponenziale a 50 giorni, ma ora le condizioni meteorologiche favorevoli stanno svanendo.

Le ultime previsioni meteo indicano un notevole riscaldamento nelle parti occidentale e centrale degli Stati Uniti. Anche le condizioni precedentemente fredde sulla costa orientale stanno scomparendo.

La domanda stimata per la generazione di energia a gas sta tornando alla struttura di intervallo di quotazione di ±1 deviazione standard, il che potrebbe limitare ulteriori forti aumenti di prezzo.

Le prossime due settimane potrebbero essere caratterizzate da una riduzione leggermente maggiore delle scorte di gas EIA rispetto alla media quinquennale, ma questo è anche lo scenario previsto dalla media storica. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Fonte: Bloomberg Financial LP Le temperature più alte ridurranno la domanda di gas naturale. Ora sarà interessante osservare quanto calo delle scorte di petrolio presenterà l'EIA. Dati chiaramente inferiori alle aspettative potrebbero essere fondamentali per mantenere lo slancio al rialzo. Tuttavia, è importante tenere presente che negli ultimi 5 anni si sono registrate forti riduzioni delle scorte durante questo periodo, il che potrebbe non sorprendere più il mercato. Fonte: Bloomberg Financial La domanda stimata per la generazione di energia tramite gas sta tornando alla struttura dell'intervallo di quotazione di ±1 deviazione standard, il che potrebbe limitare ulteriori forti aumenti del prezzo del petrolio. Fonte: Bloomberg Financial LP ORO Le caotiche politiche commerciali della nuova amministrazione Trump, la speculazione sui dazi USA come strumento principalmente negoziale e un dollaro ancora debole stanno supportando i prezzi dell'oro, che stanno testando l'area dei 2910 dollari per oncia troy.

Secondo un report CoT della U.S. Commodity Futures Trading Commission (CFTC), il gruppo "Managed Money" ha ridotto le scommesse su un aumento dei prezzi dell'oro al livello più basso in quattro settimane. Nonostante ciò, lo scorso venerdì l'oro ha chiuso la sua settima settimana consecutiva di guadagni. Si tratta della striscia più lunga dal 2020.

Tuttavia, la domanda fisica di oro rimane forte. Gli acquisti netti da parte delle banche centrali e dell'industria della gioielleria stanno crescendo in modo significativo. Dal lato della domanda, i fondamentali dietro l' recente aumento dei prezzi dell'oro rimangono solidi. In termini misurati, la domanda è ora ai suoi livelli più alti da inizio 2023. Fonte: Bloomberg Financial LP L'offerta disponibile rimane alta, ma anche in questo caso, sia nel settore minerario che nel riciclaggio, stiamo assistendo a cali nei volumi di metallo rispetto all'ultimo trimestre. Fonte: Bloomberg Financial LP WTI CRUDE Il posizionamento netto sul petrolio Brent rimane vicino ai livelli più alti visti dall'inizio del 2024. Tuttavia, vale la pena ricordare che questo indicatore è spesso stato un fattore contrarian rispetto alla formazione del prezzo del petrolio. Le scorte di petrolio stanno aumentando fortemente per quanto riguarda gli Stati Uniti, compensando così il trend negativo nella produzione in Medio Oriente e Russia. Il fattore rialzista per il petrolio, tuttavia, rimane l'aumento del crack spread. La domanda di petrolio rimane alta se guardiamo solo al posizionamento CFTC. La quantità di scommesse rialziste rimane vicino ai livelli più alti visti dal primo trimestre del 2024. Fonte: Bloomberg Financial LP Le scorte di petrolio stanno aumentando fortemente negli Stati Uniti, compensando il trend negativo nella produzione del Medio Oriente e della Russia. Fonte: Bloomberg Financial LP Negli Stati Uniti, il crack spread rimane elevato, il che potrebbe portare i prezzi a rimanere sui livelli attuali o addirittura salire vicino ai 75 dollari al barile per il Brent. Tuttavia, abbiamo recentemente visto un aumento delle scorte di petrolio negli Stati Uniti, il che è parzialmente in contrasto con l'alto crack spread. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB

