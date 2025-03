Commodity wrap - Petrolio, gas naturale, oro, cacao (05.03.2025)

Petrolio: L'OPEC+ ha indicato nella sua ultima dichiarazione l'intenzione di procedere con un aumento della produzione a partire da aprile.

L'incremento della produzione è volto a compensare la riduzione volontaria di 2,2 milioni di barili al giorno avvenuta nei mesi scorsi.

I prezzi del petrolio WTI si aggirano sotto i 67,5 dollari al barile, il livello più basso dalla prima metà di dicembre.

La decisione di Trump di imporre dazi su Canada, Messico e ulteriori tariffe sulla Cina potrebbe, a lungo termine, portare a una riduzione del commercio internazionale e, di conseguenza, a una diminuzione della domanda di petrolio greggio.

Gli Stati Uniti stanno applicando una tariffa del 10% sul petrolio greggio proveniente dal Canada, con un impatto limitato sulla riduzione delle importazioni di petrolio canadese.

L'attuale differenza di prezzo tra il WTI e il greggio canadese WCS è di 13 dollari, ma in passato è stata anche maggiore, segnalando la possibilità di aggiustamenti dei prezzi in base alle nuove dinamiche della guerra commerciale.

Le crescenti aspettative di pace in Ucraina potrebbero esercitare ulteriore pressione sui prezzi del petrolio, grazie a un potenziale accesso più agevole al mercato russo in caso di revoca parziale delle sanzioni statunitensi. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile Il petrolio greggio WTI sta testando il livello di 67 dollari al barile. Questa zona è stata testata cinque volte tra settembre e dicembre 2024, ed è stata una fascia di scambio anche nel 2023. Il prossimo supporto tecnico chiave si trova intorno ai 62 dollari al barile, corrispondente ai minimi locali del 2021. Allo stesso tempo, stiamo osservando una chiara riduzione delle posizioni speculative long sul WTI, anche se non si può ancora parlare di ipervenduto estremo, come accaduto a settembre 2024 o nei due anni precedenti. Fonte: xStation5. Oro: L'incertezza legata alla guerra commerciale e alla possibilità di pace in Ucraina sta alimentando una ripresa del mercato dell'oro, che attualmente si trova a solo l'1,5% dai massimi storici.

Negli Stati Uniti si registra un calo significativo dei rendimenti obbligazionari e un indebolimento del dollaro, con i mercati che sperano in una guerra commerciale di breve durata.

L'ultimo rapporto del World Gold Council sui fondamentali dell'oro ha mostrato un piccolo surplus di 20 tonnellate nel quarto trimestre del 2024, grazie a una forte ripresa della domanda di gioielli e a una domanda sostenuta da parte delle banche centrali e degli investitori.

I bilanci delle quattro principali banche centrali stanno crescendo dall'inizio di gennaio, sostenendo ulteriormente i prezzi elevati dell'oro.

Nel prossimo futuro, gli Stati Uniti dovranno rinnovare una grande quantità di debito, il che potrebbe portare a una diminuzione della domanda di oro.

I livelli di inventario su COMEX stanno già raggiungendo i picchi del 2020, quando, a causa delle preoccupazioni legate al COVID, una grande quantità di oro fu trasferita negli Stati Uniti dall'Europa. I rendimenti statunitensi sono recentemente diminuiti in modo significativo, un fattore che sostiene il recente rally dell'oro. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB.. La fine del 2024 ha portato a una chiara ripresa della domanda, sia nel settore della gioielleria che da parte delle banche centrali. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. L'oro è aumentato di quasi il 10% quest'anno, mentre l'S&P 500 è sceso di circa il 2% quest'anno. Il recente forte ritracciamento del mercato azionario ha causato un calo dell'oro a causa della ricerca di liquidità, ma senza un crollo, la situazione nel mercato dell'oro dovrebbe stabilizzarsi. Fonte: xStation5. Gas naturale: Le scorte di gas negli Stati Uniti rimangono significativamente al di sotto della media quinquennale, ma le prossime settimane dovrebbero portare a un calo minimo delle scorte, mentre i primi rifornimenti potrebbero essere possibili all'inizio di aprile, a seconda delle condizioni meteorologiche. Le previsioni attuali indicano temperature significativamente più alte nelle prossime settimane rispetto alla norma, il che dovrebbe ridurre il consumo di gas per il riscaldamento. D'altra parte, gli Stati Uniti stanno attualmente inviando quantità record di GNL, il che suggerisce che il ripristino delle scorte nel prossimo futuro sarà più difficile rispetto agli anni precedenti, senza un aumento significativo della produzione, che attualmente si aggira ancora intorno a 105 bcfd. L'aumento dei prezzi nel mercato dall'inizio della prima settimana di marzo è stato anche spinto dall'imposizione di tariffe commerciali sul Canada, il che potrebbe aumentare la domanda di gas statunitense a livello locale. Attualmente, le spedizioni di GNL in media a marzo sono state di 15,8 bcfd. Le scorte di gas negli Stati Uniti rimangono significativamente al di sotto della media quinquennale. Nelle prossime 2-3 settimane, dovremmo osservare un ulteriore calo delle scorte, anche se probabilmente a livelli minimi. L'andamento futuro dei prezzi dipenderà dal tasso di rifornimento delle scorte nel prossimo mese, in vista della prossima stagione di riscaldamento. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. La produzione di gas naturale negli Stati Uniti è attualmente a livelli record, ma con esportazioni significativamente aumentate, potrebbe non essere sufficiente per reintegrare le scorte a un ritmo adeguato. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. La situazione attuale inizia a somigliare a quella del 2021 e 2022, quando, dopo un forte calo delle scorte, abbiamo osservato la creazione di un potenziale per un forte aumento dei prezzi nel mercato del gas negli Stati Uniti. Le scorte comparative mostrano che il mercato del gas naturale è in forte deficit. Fonte: Bloomberg Finance LP, XTB. I prezzi del gas sono saliti ai livelli più alti dall'inizio del 2023, mentre rimangono sotto i $4,3/MMBTU. Le previsioni meteo suggeriscono teoricamente una potenziale diminuzione della domanda di gas, ma i prezzi rimangono altamente volatili. In caso di una reazione alla riduzione della domanda, potrebbe verificarsi un calo tra le medie mobili a 60 e 120 giorni. Tuttavia, se la domanda forte continua e le scorte diminuiscono più bruscamente, potrebbe avvicinarsi alla zona di $4,8-5,0/MMBTU. Fonte: xStation5. Cacao: I prezzi del cacao sono scesi al loro punto più basso, con una riduzione del 40% rispetto al picco storico a metà dicembre 2024.

Il calo dei prezzi dall'inizio di quest'anno fino ad oggi è di circa il 25%.

Il prezzo mantiene una linea di tendenza al rialzo a lungo termine. Inoltre, il livello di $7.000 sembra essere un supporto chiave per il mercato del cacao.

Gli investitori continuano a ritirarsi dal mercato. Sia le posizioni lunghe che quelle corte stanno diminuendo, ma la riduzione delle posizioni lunghe è più forte. Le posizioni nette sono scese al loro livello più basso da aprile 2024.

Il recente forte calo dei prezzi è stato intensificato dopo la pubblicazione del rapporto ICCO, che indica un surplus nella stagione 2024/2025 di 142.000 tonnellate.

L'ICCO segnala una diminuzione della domanda del 4,8% rispetto all'anno precedente e un aumento dell'offerta del 7,8% rispetto allo stesso periodo. Lo scorso anno, la produzione è diminuita del 16,4% rispetto all'anno precedente.

Tuttavia, l'aumento della produzione previsto dall'ICCO è inferiore all'attuale aumento delle consegne di cacao nei porti della Costa d'Avorio, che è circa del 16% (a dicembre, tale aumento ha superato il 30%). Questo potrebbe significare che l'ICCO si aspetta una stagione intermedia molto debole, che dovrebbe iniziare ad aprile. Il prezzo del cacao è rimbalzato dal livello di $8.000 per tonnellata, ma rimane sotto i $9.000 e sotto la media delle 250 sessioni. Questi livelli potrebbero attualmente rappresentare una resistenza molto importante. Senza segnali di miglioramento nella domanda, potrebbe essere difficile far salire i prezzi sopra i $10.000 per tonnellata. Fonte: xStation5.

