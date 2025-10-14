Cosa possiamo aspettarci dagli utili delle banche statunitensi in questo trimestre?

Oggi inizia la stagione delle trimestrali per il settore bancario statunitense, in un momento cruciale, ora più importante che mai a causa dello shutdown del governo. Data la mancanza di dati economici pubblicati nelle ultime settimane, gli analisti cercheranno di cogliere l’occasione per chiedere previsioni e possibili indicazioni sull’andamento dell’economia USA. Cosa possiamo aspettarci dalle banche questo trimestre?

Margine di Interesse Netto

Questa è la classica fonte di reddito per le istituzioni bancarie ed è la voce più importante nei loro bilanci: la banca guadagna interessi sui prestiti concessi (mutui, prestiti al consumo, prestiti alle imprese) e paga interessi sui fondi raccolti (depositi, debito, altre passività). La differenza tra quanto riceve dagli attivi fruttiferi di interesse e quanto paga per le proprie passività rappresenta il margine di interesse netto. Questa voce tende a essere la più stabile e spesso la più rilevante nelle banche commerciali.

La differenza tra i rendimenti dei Treasury USA a 2 e 10 anni. Fonte: XTB

Nel trimestre precedente, durante le presentazioni degli utili, il reddito da interessi netti ha sollevato alcune preoccupazioni, risultando inferiore alle stime del mercato nella maggior parte dei casi. Particolarmente preoccupanti sono stati i dati di Wells Fargo, un’istituzione meno legata ad altre fonti di reddito come commissioni o investment banking, e più dipendente dalle attività bancarie commerciali tradizionali. Non si esclude che questa tendenza possa proseguire. La Federal Reserve ha già tagliato i tassi di interesse di 50 punti base a settembre dello scorso anno e di ulteriori 25 punti base poche settimane fa, riducendo lo spazio per generare maggiori ricavi in questa categoria.

Tuttavia, l’economia statunitense continua a mostrare resilienza, e sia la crescita economica sia le vendite di case hanno sorpreso al rialzo nelle ultime settimane, offrendo qualche speranza di miglioramento in quest’area.

Investment Banking

I ricavi delle divisioni di investment banking delle principali banche di Wall Street dovrebbero superare i 9 miliardi di dollari nel terzo trimestre, per la prima volta dal 2021. Le transazioni aziendali hanno mostrato segnali di crescita sotto l’amministrazione Trump, dopo mesi di attività contenuta a causa della guerra commerciale.

Gli analisti prevedono che i ricavi trimestrali derivanti dalle attività di consulenza e sottoscrizione di azioni/debito di JPMorgan, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e Morgan Stanley si attestino intorno ai 9 miliardi di dollari.

Risultati dell’investment banking per il secondo trimestre dell’anno. Fonte: XTB

Ciò rappresenterebbe un incremento del 13% rispetto all’anno scorso, con Goldman Sachs e JPMorgan attese a guidare questa crescita. Infatti, nel trimestre precedente, queste due banche sono state le sorprese positive più rilevanti, superando le stime più ottimistiche. L’emissione di debito è aumentata del 12%, e le commissioni per consulenze M&A sono salite dell’8%, entrambe in controtendenza rispetto alle previsioni degli analisti che stimavano un calo su base annua. I ricavi da sottoscrizione azionaria sono diminuiti del 6%, mentre gli analisti avevano previsto un calo del 29%. Le prospettive per il terzo trimestre riflettono un crescente ottimismo a Wall Street, secondo cui il boom di nuove acquisizioni aziendali, leveraged buyouts e IPO previsto dopo il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca potrebbe finalmente concretizzarsi.

Trading

Le divisioni di trading hanno generato ricavi superiori alle attese negli ultimi anni, in particolare nell’ultimo trimestre, grazie all’elevata volatilità dei mercati derivante dalle politiche commerciali di Donald Trump. Tuttavia, le previsioni indicano che le operazioni di trading su azioni e reddito fisso nelle cinque principali banche saranno circa l’8% superiori rispetto a un anno fa, per un totale di circa 31 miliardi di dollari.

Ricavi generati dalle attività di trading nelle istituzioni finanziarie statunitensi. Fonte: XTB

Deregulation

Le banche statunitensi si preparano a una riduzione senza precedenti delle regole sul capitale, che secondo nuove ricerche potrebbe liberare 2,6 trilioni di dollari di capacità di prestito.

La riduzione dei requisiti patrimoniali rafforzerà la posizione dominante dei grandi gruppi di Wall Street, aumenterà la loro capacità di finanziare investimenti massicci in intelligenza artificiale e data center, e permetterà loro di restituire più capitale agli azionisti attraverso programmi di buyback e dividendi.

Questo faciliterà anche il finanziamento di nuove emissioni di debito governativo USA, in un momento cruciale in cui la domanda da parte di acquirenti esteri è calata — un fattore che è stato utilizzato come leva nelle negoziazioni commerciali in corso.

Con tutti questi fattori combinati, ci si aspetta una stagione di utili positiva, soprattutto per le istituzioni con maggiore esposizione alle attività di investment banking e trading.

Come investire nel settore

I clienti possono investire in singole azioni come quelle menzionate sopra, oppure tramite un ETF che replica la performance complessiva del settore.

Un’opzione in questo caso è l’S&P U.S. Banks ETF (ticker: IUS2.DE), i cui principali titoli includono Citigroup, Bank of America, JPMorgan e PNC.