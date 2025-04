Crollano le azioni di U.S. Steel mentre Trump ribadisce la sua opposizione all'accordo con Nippon

Le azioni di U.S. Steel sono crollate del 7,9% dopo che il presidente Trump ha ribadito la sua opposizione all'acquisizione dell'azienda da parte di Nippon Steel del Giappone, nonostante avesse precedentemente autorizzato una nuova revisione della sicurezza nazionale che aveva temporaneamente aumentato l'ottimismo degli investitori.

"Amiamo il Giappone, ma U.S. Steel è una compagnia molto speciale", ha dichiarato il presidente Trump mercoledì dallo Studio Ovale. "Non vogliamo che vada in Giappone o in qualsiasi altro posto, e stiamo lavorando con loro." Il presidente ha suggerito che preferirebbe una partecipazione minoritaria di Nippon Steel piuttosto che l'acquisto completo del celebre produttore di acciaio americano.

La saga dell'accordo con Nippon ha preso numerosi sviluppi sin dall'annuncio di dicembre 2023 a 55 dollari per azione. L'amministrazione Biden ha cercato di bloccare la transazione per motivi di sicurezza nazionale, una decisione che U.S. Steel e Nippon stanno attualmente contestando in tribunale. Nel frattempo, l'investitore attivista Ancora ha nominato un elenco di direttori come parte del proprio piano per l'azienda, che include la vendita di asset per finanziare gli investimenti.

Sebbene il destino della fusione resti incerto, i dazi del 25% sulle importazioni di acciaio di Trump hanno spinto i prezzi nazionali oltre i 900 dollari per tonnellata, rispetto ai circa 700 dollari alla fine del 2024, un significativo aumento rispetto alla prima offerta di Cleveland-Cliffs di 35 dollari per azione per U.S. Steel nell'agosto 2023.

U.S. Steel (D1)

Il titolo sta trattando sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci al 61,8%. I rialzisti cercheranno di rompere il livello di ritracciamento al 78,6%, che ha precedentemente agito come una zona di inversione forte. L'RSI mostra una divergenza ribassista con un massimo più basso, mentre il MACD rimane stretto, indicando indecisione. Fonte: xStation