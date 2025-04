Stasera Trimestrale Tesla Brutto inizio di settimana per i mercati americani che aprono il lunedí di Pasqua mentre in Europa i mercati rimangono chiusi per riaprire nella mattinata odierna. Di fatto si apre oggi la settimana dei mercati con l'apertura totale di tutti i mercati azionari. Stasera l'uscita della trimestrale di Tesla é il market mover mentre nel pomeriggio usciranno i dati relativi al settore dei servizi e manifatturiero per quanto rigiarda gli indici della Fed di Richmond.



CROLLO MERCATI USA. FUGA DAL TECH?



Ribassi molto importanti in termini di performance negativa soprattutto per i titoli tecnologici. Balza all'occhio la perdita di Nvidia che scende sotto i 100 dollari chiudendo la giornata a 96,91 con una performance negativa del -4,5%, un ribasso veramente molto consistente cosí come quello di Tesla che oggi presenterá i conti di Q1 2025, titolo che perde il -5,75%. Male anche Amazon e Meta che perdono oltre il -3% mentre i ribassi di Google, Apple e Microsoft si attestano attorno al -2%. Ribassi molto forti che sono indicativi di come il settore tecnologico americano stia sgonfiando le sue quotazioni che risultavano essenzialmente esagerate oramai da mesi e questi ribassi di certo non stupiscono coloro che hanno osservato attentamente le market cap globali, soprattutto se paragonate alle market cap degli altri colossi mondiali quotati sulle altre borse, come quelle europee o giapponesi. Una vera e propria fuga di capitali dalle big tech verso titoli piú "sottovalutati"? Per il momento dobbiamo osservare le dinamiche tecniche dei mercati che risultano particolarmente negative su tutte le borse globali, dagli Usa all'Europa fino al Giappone, pertanto i movimenti che vediamo sono congiunturali, viene venduto rischio a fronte di capitalizzazioni estreme che non pagano un premio al rischio soddisfacente nel lungo periodo.



SPREAD 2-10 ANNI USA SUI MASSIMI



Prosegue la corsa dello spread tra il rendimento del 2 e del 10 anni Usa che di fatto si porta a 65 punti base. In base ad un nostro studio, l'andamento dello spread ha una forte correlazione con i tassi di interesse Fed, ossia al salire dello spread scendono i tassi e di conseguenza anche i mercati azionari nel lungo periodo, soprattutto dopo che lo spread torna in positivo dopo un breve periodo al di sotto dello 0%. La situazione attuale infatti vede lo spread in un trend positivo e si attesta oggi a 65 punti base. Il target di movimento dello spread é solitamente area 120 punti base con punte che possono toccare i 270 punti base in momenti di recessione, cosí come successo nel 2003 (post bolla dotcom) e nel 2010 (post crisi subprime). Facciamo molta attenzione all'andamento di questo spread in quanto un suo proseguimento del rialzo nel corso delle prossime settimane e mesi potrebbe essere una forte indicazione di quanto il mercato si stia aspettando non solo dei tagli dei tassi ma anche una fase recessiva dei mercati azionari.

Andamento dello spread tra il 2 e il 10 anni USA - Fonte: TradingView - Studio: David Pascucci (XTB)



TRIMESTRALE TESLA



In arrivo oggi i conti di Tesla per il Q1 2025, attesi a 21,34 miliardi di dollari, in leggero aumento rispetto a Q1 del 2024 e nettamente inferiori rispetto ai quarter precedenti relativi al 2024. Osservando le revenue annuali, Tesla ha "smesso" di crescere nel 2024 con un revenue annuale a 97,69 miliardi di dollari, il 2023 era a 96,77 miliardi segnando quindi una crescita ridicola anno su anno che é molto distante da quanto visto negli anni precedenti quando nel 2021 passó dai 31,54 miliardi a 53,82 miliardi, arrivando poi nel 2022 a 81,46 miliardi fino ai 96,77 del 2023. Al momento l'azienda, stando ai numeri su base annuale non sta crescendo e il mercato dovrá quindi fare i conti con le quotazioni che presentano un rapporto Prezzo/Utili spaventosamente alto a 118,42. Le prospettive per il titolo non sono delle migliori, le trimestrali di oggi potrebbero essere decisive per l'andamento di lungo periodo.



ORO DA RECORD



