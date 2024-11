Scende Bitcoin sotto 94000 Una giornata particolarmente statica quella di oggi sul fronte dei mercati europei che di fatto rimangono piú o meno sui livelli di apertura di stamani. Tentativo di recupero da parte di EurUsd e GbpUsd che di fatto si riprendono dai minimi mentre UsdJpy tenta di scendere per poi riprendersi nel corso del pomeriggio. Interessante la dinamica vista su Nvidia che di fatto é stato l'unico titolo a crollare letteralmente con una performance al di sotto del -4%. Scende anche Tesla ma tutto il resto dei titoli tech continua a salire. Bitcoin scende e si riporta al di sotto dei 94000 dollari, sulla scia di un ritracciamento doveroso dal punto di vista tecnico.



DOLLARO IN INDEBOLIMENTO



Dollaro americano in indebolimento oggi con una dinamica assolutamente normale dal punto di vista di tecnico, un ribasso doveroso che ha portato EurUsd a superare di nuovo 1,05 mentre GbpUsd si riporta a 1,26. UsdJpy scende sotto i 154 con un andamento altalenante caratteristico delle fasi laterali multiday, una dinamica che potrebbe trovare uno sfogo piú consistente nelle prossime giornate prima del giorno del ringraziamento, giornata in cui i mercati americani rimarranno chiusi in occasione della festivitá e che vedranno una chiusura anticipata nella giornata di venerdi. Per il momento la situazione é sotto controllo, nel senso che non abbiamo aggiornato i minimi settimanali sulle majors di Euro e Sterlina, pertanto la dinamica rimane quella di una strutturazione in multiday di una dinamica di inversione.



CROLLO NVIDIA, BITCOIN E TESLA



Brutto ribasso per i due asset che hanno rappresentato finora il rischio nel vero senso della parola. Bitcoin scivola rovinosamente con un ribasso che parte da area 98000 fino ad arrivare al di sotto dei 94000 nella tarda di serata odierna. Un ribasso assolutamente doveroso per la criptovaluta che al momento si trova ad affrontare la soglia psicologica dei 100.000, una soglia che Bitcoin potrebbe anche non testare vista la dinamica attuale di indebolimento. Nvidia scende rovinosamente con un ribasso di oltre il -4% e si riporta in area 136 segnando una performanc negativa di oltre il -10% dai massimi visti dal rilascio della trimestrale. Per il resto il mercato azionario ha un andamento regolare al rialzo con i titoli tech che performano tutti in territorio positivo ad eccezione di Tesla che scende del -4%. In sostanza il mercato ha oggi ridotto il rischio, un bel prologo a quella che potrebbe risultare una settimana molto interessante dal punto di vista tecnico.



ATTENZIONE AI TITOLI DI STATO USA



Mentre le obbligazioni di Stato vengono oggi ben comprate dal mercato, con un vistoso calo dei rendimenti delle obbligazioni europee come il Bund che si riporta al 2,2%, oppure il nostro Btp che si riporta al di sotto del 3,5%, vediamo invece le obbligazioni Usa avere un comportamento alquanto sospetto. Il differenziale tassi tra il 2 anni e il 10 anni si é riportato allo 0%, la curva dei rendimenti torna ad appiattirsi, segnale del fatto che c'é qualcosa che non va a molto probabilmente, se vogliamo rivedere un 2 anni ritornare a livelli di rendimento minori, dovremmo assistere ad un taglio dei tassi repentino e veloce giá dalla prossima riunione, soprattutto se dovessimo vedere un peggioramento dei dati sul mercato del lavoro.

