Crypto news: 📉Bitcoin crolla del 3% a $57.500 nella settimana dominata dalla decisione della Fed 🗽

Il mercato delle criptovalute rimane pervaso da un sentimento negativo. Bitcoin è in calo del 3% e sta testando i 57.500 dollari, scendendo sotto la resistenza chiave di 60.000 dollari (EMA200).

Polygon e Dogecoin perdono quasi il 5%. I record di afflussi netti verso gli ETF (+230 milioni di dollari) registrati lo scorso venerdì non sono bastati a fermare i cali del mercato BTC.

I rendimenti dei titoli di stato statunitensi scendono insieme agli indici di Wall Street. Il Nasdaq è in calo dell'1%, dominato dai cali del settore dei semiconduttori.

I mercati si aspettano che la Fed tagli i tassi di 50 punti base. L'indice regionale della Fed di New York è salito oggi al livello più alto dal 2022 (11,5 contro le previsioni di -4,3 e il precedente -4,7).

S&P Global ha sottolineato il rischio di problemi di trasparenza sulle riserve di Tether, la società dietro l'emissione della stablecoin USDT (quota di mercato del 75%).

Nonostante il calo della forza del dollaro e dei rendimenti, Bitcoin non sembra essere la "copertura anti-dollaro" preferita dai mercati (finché i timori di recessione negli Stati Uniti non saranno reali) e sta cedendo il passo all'oro, che sta battendo successivi record storici. Tutto questo significa che la forza o la debolezza di BTC sta iniziando a essere nuovamente vista come un barometro globale dell'appetito al rischio, che ha avuto un momentaneo calo durante le festività . Gli investitori del mercato delle criptovalute hanno il diritto di essere delusi, e se il sentiment dei mercati azionari dovesse indebolirsi ulteriormente, non è esclusa una rassegnazione e un ulteriore impulso al ribasso. Proprio il 18 settembre la Fed si pronuncerà sui tassi di interesse. L'impatto della decisione su Bitcoin potrebbe dipendere strettamente dagli indici, con i quali la sua correlazione è recentemente aumentata. La sessione di oggi dimostra che gli investitori sono ancora un po' stressati in vista del primo storico taglio dei tassi USA in 4 anni.

Bitcoin (grafico D1) Il prezzo rispetta la media mobile esponenziale a 200 giorni come livello di resistenza importante, che attualmente si aggira intorno ai 60.000 dollari. Un rimbalzo da questo livello e un movimento verso il basso di quasi il 5% suggeriscono una evidente debolezza del mercato. Afflussi record negli ETF non hanno aiutato il sentiment, e l'acquisto record di BTC da parte di Microstrategy (MSTR.US) (circa 1,1 miliardi di dollari) non è riuscito a migliorare il sentiment in modo permanente. Vediamo una leggera divergenza rialzista sull'RSI, ma una formazione a pennant potrebbe precedere un altro movimento al ribasso più forte. Livelli di supporto chiave si trovano intorno a 51.000 e 48.000 dollari, segnati dai ritracciamenti di Fibonacci e dalle precedenti reazioni dei prezzi.

Source: xStation5

La settimana scorsa, gli afflussi netti in BTC del venerdì sono stati al massimo storico dall'inizio di settembre, a 263 milioni di dollari. Tuttavia, non sono riusciti a migliorare permanentemente l'umore del mercato, e il detentore medio di un ETF su BTC al momento attuale è nuovamente, per la prima volta dall'inizio di agosto, in perdita di quasi il 10% secondo i dati on-chain. Il prezzo medio di acquisto da parte dei detentori a breve termine (STH) è attualmente di 62.000 USD. Ciò implica uno sconto rispetto ai prezzi spot a una cifra media singola. Un calo al di sotto dei 55.000 dollari potrebbe potenzialmente innescare un'ondata di vendite e un test dei recenti supporti importanti per il continuo mercato rialzista.



Source: Bloomberg Finance L.P. , XTB Research

Sta tornando la "paura di Tether"?

S&P Global ha indicato che Tether, il più grande emittente di stablecoin al mondo (USDT), non ha ancora completato alcun audit indipendente nel 2024; Tether stessa ha ricevuto un basso rating di 4 su 5 dalla società di rating. Gli enti regolatori degli Stati Uniti e del Regno Unito stanno attualmente indagando su transazioni per un valore di circa 20 miliardi di dollari sull'exchange russo Garantex. A gennaio, Cantor Fitzgerald, che lavora con Tether, ha indicato di vedere prove che Tether effettivamente detiene riserve pari a quanto dichiara - ma non ha rilasciato commenti sul "perché".

Secondo Coin Terminal, Tether ha registrato ricavi per 400 milioni di dollari negli ultimi 30 giorni e nei suoi risultati del primo trimestre ha dichiarato di detenere oltre 90 miliardi di dollari di titoli del Tesoro degli Stati Uniti. Le riserve totali di USDT sugli exchange si attestano attualmente a 20,4 miliardi di dollari. Un potenziale depeg di Tether-USD sarebbe un evento distruttivo per l'intero settore delle criptovalute, tuttavia USDT/BTC non è stato vulnerabile ai cosiddetti depeg delle "stablecoin programmate" nel 2022, al crollo di FTX e UST (Luna) così come al depeg temporaneo di Circle (USDC) lo scorso anno. Bitcoin sarebbe un potenziale beneficiario dei cosiddetti depeg delle "stablecoin" (potenziale di afflussi in aumento verso BTC).

Source: Consumers Research