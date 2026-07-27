CXMT: Debutto record da 470%. Un passo per l'indipendenza IA della Cina

Un debutto da record quello del titolo CXMT sul segmento Star della Borsa di Shangai, un +470% che straccia le attese sul titolo legato alla produzione di memorie per il settore IA CXMT: Cosa produce L'azienda produce Chip di Memoria DRAM e memorie ad alta banda, essenziali per far girare le GPU per l'IA e non solo, anche per dispositivi portatili. Ecco cosa produce nel dettaglio CXMT:

Memorie Standard per PC e Server, Chip e moduli DDR4 e i più recenti DDR5. Memorie Mobile (Low Power): Chip LPDDR4X e LPDDR5/5X, ottimizzati per smartphone. Infrastrutture AI e Data Center, fornisce memorie DRAM tradizionali per server aziendali e cloud computing. Memorie ad alta larghezza di banda (HBM), pur registrando in questo segmento un distacco tecnologico rispetto ai leader di mercato. Fondamentali di CXMT Fatturato 2025: 9,1 miliardi di dollari Fatturato atteso H1 2026: circa 17 miliardi di dollari Margine di Profitto Lordo: 70% Quota di Mercato: quarto produttore mondiale di DRAM con una quota del 7,6% Capitalizzazione di Mercato: 530 miliardi di dollari. Azienda cinese con piú alta capitalizzazione di mercato Commento al debutto Performance da +470%, il prezzo di partenza era di 8,66 Yuan, il prezzo alle prime ore di contrattazione raggiunge i 50 yuan. Capitalizzazione di partenza attorno agli 85,5 miliardi di dollari ora arrivata a superare i 500 miliardi diventando di fatto l'azienda cinese con la piú alta capitalizzazione di mercato. Un grande player sicuramente, numeri impressionanti e debutto in linea con quanto puó valere effettivamente l'azienda al momento. Le premesse per il futuro sono eccezionali e questa azienda sta rappresentando un grande ulteriore passo della Cina verso la sua indipendenza nel settore IA, al momento dipendente ancora da prodotti esteri come le GPU Nvidia. Grande é lo sviluppo della Cina anche per quanto riguarda gli LLM, in sostanza la Cina inizia a farsi sentire come player di rilievo nella corsa alla supremazia dell'IA e l'occidente (specie gli USA) deve iniziare a guardarsi le spalle dopo mesi di sostanziale corsa in solitaria Il mercato cinese potrebbe essere un grande hub finanziario tecnologico nel corso dei prossimi anni.



David Pascucci Esperti

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