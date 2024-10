Daily recap: La Fed taglia i tassi e i mercati reagiscono positivamente 💵

La Federal Reserve ha tagliato i tassi di interesse di 50 punti base, portandoli al livello più basso dal 2020. Questa mossa, combinata con i commenti accomodanti di Jerome Powell, ha spinto l'indice US200 a guadagnare l'1,2%.

La Fed ha segnalato un ulteriore allentamento monetario con una riduzione dei tassi di altri 50 punti base entro la fine del 2024. Per il 2025, si prevede un ulteriore calo dei tassi di 100 punti base, portandoli a una fascia tra il 3,25% e il 3,50%.

La Fed rimane ottimista sull'economia statunitense, prevedendo una crescita del PIL superiore al 2% nel 2024 e un mercato del lavoro solido. Questo ha aumentato le aspettative di un "atterraggio morbido" per l'economia americana.

Powell ha adottato un tono accomodante durante la conferenza stampa, sebbene abbia sottolineato che la Fed non ha bisogno di affrettarsi e che i tagli di 50 punti base non saranno la "nuova normalità". Tuttavia, le proiezioni della Fed indicano un ciclo di tagli dei tassi piuttosto aggressivo.

La Fed ha confermato il trend disinflazionistico e ha espresso fiducia nella capacità dell'economia di rimanere solida, grazie alla domanda dei consumatori resiliente e al tasso di disoccupazione storicamente basso.

Il dollaro statunitense ha perso terreno, mentre l'oro ha raggiunto nuovi massimi storici, superando i $2.600 l'oncia, e il Bitcoin ha superato i $60.000, inizialmente supportato dall'ottimismo a Wall Street e dal calo dei rendimenti.

I mercati azionari statunitensi hanno cancellato i guadagni iniziali, nonostante i commenti accomodanti di Powell e il taglio dei tassi in linea con le aspettative. Il Nasdaq 100 e l'S&P 500 stanno perdendo leggermente, sebbene nel medio termine i commenti di Powell e la decisione sembrano positivi per il mercato azionario.

La Banca centrale canadese (BoC) ha segnalato rischi di pressioni inflazionistiche, principalmente a causa dell'aumento dei salari nel settore dei servizi. Tuttavia, alcuni membri della BoC hanno espresso preoccupazione per i rischi al ribasso dell'inflazione, legati a una possibile debolezza dell'economia e del mercato del lavoro.

I mercati europei hanno chiuso la giornata in leggero calo. Il DAX tedesco ha perso lo 0,06%, il CAC40 francese lo 0,57% e il FTSE100 britannico lo 0,68%.

I dati sul mercato immobiliare statunitense hanno mostrato un forte rimbalzo nei permessi di costruzione, che sono aumentati di oltre il 4,9% rispetto al mese precedente, superando le previsioni e invertendo il trend negativo del mese precedente. Anche gli inizi di costruzione sono aumentati del 9,6% rispetto al mese precedente.

Le scorte di benzina negli Stati Uniti sono aumentate, secondo il rapporto del Dipartimento dell'Energia.

Secondo un sondaggio di Quinnipiac, Kamala Harris ha superato Donald Trump nei sondaggi negli stati del Michigan e della Pennsylvania. Moody's ha previsto che i tagli dei tassi della Fed avranno un impatto negativo sul rating creditizio della maggior parte delle banche statunitensi. Source: xStation5

