Dax ancora forte al rialzo

Mercati USA deboli. Crolla Meta Mercati Usa leggeremente deboli, Europa ancora forte al rialzo dopo il tentativo di affondo al ribasso della mattina. Forex ancora in test sul dollaro con EurUsd e GbpUsd che rimangono a ridosso dei livelli di scambio delle ultime giornate di trading, a ridosso dei massimi della scorsa settimana. Disoccupazione Uk unico dato macro di rilievo, si attende per l'inflazione Uk nella mattinata di domani.



DAX ANCORA FORTE



Europa forte, Dax che prova ad indebolirsi, si riprende nella giornata e punta ai massimi storici. Di nuovo lo stesso copione di giovedí e venerdí quando il Dax ha provato a scendere piú volte in modo violento, senza successo. Questa dinamica potrebbe essere interessante dal punto di vista della lettura dei movimenti di mercato. Potrebbero essere infatti i primi segni di cedimento, infatti il mercato tende ultimamente a scendere violentemente per poi riassorbire il movimento ribassista con movimenti piú lenti e continui, uno scarico utile a "fare mercato" e proseguire i trend in atto. Questa situazione é meritevole di attenzione anche se di fatto sui grafici gionalieri e mensili non abbiamo ancora alcun segno di cedimento che ci fa pensare ad un possibile storno del Dax che si avvicina al 15% di rendimento da inizio anno. La situazione é da osservarsi giorno per giorno e ogni possibile affondo al ribasso é da monitorare attentamente soprattutto nelle dinamiche di prezzo di brevissimo termine. La situazione attuale vede quindi un trend long che sembra non esaurirsi fino a prova contraria sui grafici giornalieri.



USA DEBOLE, CROLLA META



Mercati Usa molto piú deboli rispetto agli europei che continuano a salire senza sosta e senza alcun segno di cedimento su tutti gli indici. Ribasso per tutti gli indici Usa, un ribasso sensibile ad esclusione del Russell2000 che rimane ancora positivo. A cedere di piú a livello direzionale é stato inizialmente il Dow seguito poi dal Nasdaq che vende i massimi con una certa violenza per poi rimanere sui minimi a ridosso della chiusura europea. Crolla Meta che dopo ben 22 giornate di trading, ossia dal 16 gennaio, ha sempre chiuso la giornata in territorio positivo. Vista la dinamica attuale del titolo che registra una perdita del -3,2% a poche ore dalla chiusura della sessione, é difficile immaginare un'ulteriore chiusura positiva dopo 22 giornate di trading. Al momento é il titolo che perde di piú, segue Amazon con una perdita del -1,8% e Tesla con un -1,5%.



FOREX ANCORA IN TEST



EurUsd e GbpUsd hanno provato ad allungare al rialzo nella mattinata ma il mercato e ostile e prova a far cercare nuovi minimi per eventualmente proseguire la dinamica di rialzo vista la scorsa settimana. Al momento la dinamica tecnica su entrambi i cambi risulta essere ribassista ma non vediamo degli spunti importanti dal punto di vista della direzionalitá, la dinamica risulta debole probabilmente per via della dinamica settimanale che invece risulta fortemente rialzista.

