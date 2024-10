DE40: Acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit💡

Il DAX della Germania rimane nella zona dei massimi storici

L'acquisizione di Commerzbank da parte di UniCredit è al centro dell'attenzione

Cambio di raccomandazione per Zalando e Hugo Boss Situazione generale del mercato: Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Registrati per un conto reale PROVA UNA DEMO Scarica la app mobile Scarica la app mobile La sessione di lunedì sui mercati azionari europei porta un sentimento relativamente positivo tra gli investitori. Attualmente, il DAX della Germania guadagna lo 0,51%, mentre il FTSE 100 del Regno Unito perde lo 0,12%. Allo stesso tempo, il CAC40 della Francia perde lo 0,24%. Nel complesso, il DAX rimane al di sopra del punto di supporto chiave stabilito dalla media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni e oscilla nella regione dei massimi storici. Oggi l'attenzione degli investitori è rivolta ai dati PMI, alle notizie aziendali riguardanti Commerzbank e UniCredit, nonché ai cambiamenti nelle raccomandazioni per le azioni di Hugo Boss e Zalando. Volatility seen today in the broad European market. Source: xStation Mercati azionari: L'indice di riferimento tedesco DE40 sta mostrando un rialzo di quasi lo 0,36% nella sessione di lunedì. L'indice, basato sui future, continua a rimanere nella zona dei massimi storici e sopra l'importante livello di supporto stabilito dalla media mobile a 50 giorni (curva blu sul grafico), che tecnicamente potrebbe sostenere il trend rialzista complessivo dell'indice. Fonte: xStation Notizie: Si registra oggi una forte impennata della volatilità del mercato sulle azioni di Commerzbank (CBK.DE), dove rimane in dubbio la questione dell'acquisizione di una partecipazione nella banca tedesca da parte dell'italiana UniCredit (UCG.IT). Il governo tedesco ha dichiarato che, per il momento, manterrà la sua partecipazione del 12% nella banca tedesca, il che probabilmente metterà in pausa la fusione con l'italiana UniCredit. Quest'ultima, inoltre, ha comunicato oggi di aver aumentato la sua partecipazione nella banca tedesca a circa il 21% e di aver presentato domanda per aumentarla al 29,9%. Le azioni di UniCredit stanno perdendo oggi oltre il 2,5%.         Le azioni di UniCredit accentuano le perdite fino al 2,5% dopo l'annuncio del governo tedesco di bloccare l'acquisizione di Commerzbank. Le azioni di Zalando (ZAL.DE) sono richieste, con un aumento dell'1,4%, dopo che gli analisti di RBC hanno alzato il prezzo obiettivo sul titolo della società a 42 euro (dal prezzo attuale di 27,4 euro). Hugo Boss (BOSS.DE) perde oltre il 3,3%, poiché Bank of America ha cambiato la sua raccomandazione di acquisto sulla società in negativa. In un'indagine settoriale, l'esperto della banca ha espresso un generale scetticismo nei confronti del titolo del lusso. Inoltre, l'azienda ha riportato dati di vendita deboli per l'anno fiscale 2023, con gli utili delle sue attività nel Regno Unito quasi dimezzati nel 2023. L'utile al lordo delle imposte è sceso a 16,8 milioni di sterline, in calo dai 30,4 milioni di sterline del 2022, secondo i bilanci finanziari recentemente depositati. Anche il fatturato dell'anno è diminuito, passando da 402,4 milioni di sterline nel 2022 a 391,6 milioni di sterline nel 2023. Fonte: Bloomberg Financial LP

