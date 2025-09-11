DE40: Cauto ottimismo all'ombra della BCE

L’apertura dei mercati azionari dell’Europa occidentale oggi avviene in un clima di cautela elevata. Indici come UK100 e FRA40 mostrano oggi lievi rialzi, mentre il tedesco DE40 resta quasi invariato. Una reazione così contenuta da parte degli investitori indica che il mercato è concentrato sulle prossime decisioni e sui dati macroeconomici. Il DE40, principale indice della Borsa di Francoforte, ha iniziato la sessione odierna in tono tranquillo, riflettendo l’attesa degli investitori per eventi macroeconomici chiave. Le quotazioni restano stabili e la volatilità è limitata: il mercato sembra trovarsi in una fase di “pausa prima delle decisioni”. I partecipanti guardano principalmente alle comunicazioni della Banca Centrale Europea e alla pubblicazione dei dati sull’inflazione, che potrebbero fornire indicazioni più chiare sul mercato tedesco nelle prossime ore e giorni. Inizia ad investire oggi o prova un conto demo senza rischi Apri un Conto Scarica la app mobile Scarica la app mobile Dati macroeconomici: All’inizio della sessione, i movimenti sono piuttosto contenuti. I mercati europei trattengono il respiro, in attesa di una serie di letture e decisioni estremamente importanti. Tra queste oggi: La decisione della BCE sui tassi di interesse , con il mercato che non si aspetta cambiamenti di politica.

Negli USA, la pubblicazione del CPI e delle richieste di sussidi di disoccupazione, cruciali per determinare la direzione futura dell’economia e dei mercati. La decisione della BCE è cruciale per i mercati perché determina la direzione del costo del denaro nella zona euro. Qualsiasi cambiamento, o anche solo il tono della comunicazione, influisce direttamente sulle valutazioni degli asset e sulle prospettive di crescita. Il mercato si aspetta che la BCE non apporti modifiche oggi e mantenga l’attuale politica monetaria, assumendo che i tassi rimarranno invariati. Qualsiasi indicazione futura emergerà principalmente dalle dichiarazioni di Christine Lagarde. In questo contesto, la chiave non sarà tanto la riunione in sé, quanto la sua interpretazione: il mercato analizzerà il tono delle dichiarazioni della banca centrale. I dati provenienti dagli Stati Uniti, invece, hanno un impatto significativo sui mercati europei perché influenzano le aspettative globali sulla politica della Fed e quindi i flussi di capitale. Letture dell’inflazione o del mercato del lavoro più forti del previsto potrebbero spingere la Fed a mantenere un approccio più restrittivo, rafforzando il dollaro e indebolendo l’euro. Per le aziende europee, ciò significa condizioni di finanziamento più difficili e pressione sulle valutazioni azionarie. Al contrario, dati più deboli dagli USA potrebbero sostenere il sentiment in Europa, aumentando le probabilità di tagli dei tassi più rapidi oltreoceano. Uno scenario del genere migliora l’appetito globale per il rischio, favorisce l’afflusso di capitale nei mercati azionari e può tradursi in un impulso positivo per gli indici europei, incluso il DAX. DE40 (D1) Fonte: Xstation Il DAX resta in una fase di correzione e si consolida attorno a un’area chiave di supporto, dove si sovrappongono la zona di domanda e il livello 38,2% di Fibonacci. La difesa di quest’area potrebbe aprire la strada a un rimbalzo e a un test delle medie mobili e delle resistenze superiori, mentre una rottura al di sotto aumenterebbe il rischio di declini più profondi verso i livelli 50% e 61,8% di Fibonacci, o, in scenari estremi, anche un test della EMA200. Notizie sulle società: Avio (AVIO.IT) — Bloomberg riporta che il produttore italiano di razzi cerca finanziatori per sostenere investimenti in infrastrutture e ricerca. Gli investitori sono delusi dai piani della società, che aumentano significativamente il debito. Il titolo apre in calo di oltre 10% .

Buzzi (BZU.IT) e Heidelberg (HEI.DE) — I fornitori di cemento hanno ricevuto una raccomandazione positiva da JP Morgan , che prevede risultati superiori alla media per il settore europeo. I titoli salgono rispettivamente dell’ 8% e del 3% .

Adecco (ADEN.CH) — L’agenzia Jefferies ha migliorato la raccomandazione per Adecco, aumentando il target price da 18,5 CHF a 24 CHF . Le azioni registrano un rialzo superiore all’ 1% .

Airbus (AIR.FR) — Il CEO ha annunciato che, nonostante i ritardi, le consegne degli ordini saranno completate nei tempi previsti. Il titolo sale del 2%.

